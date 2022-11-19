ماسك يبدأ برفع الحظر عن بعض حسابات تويتر المثيرة للجدل

أعلن إيلون ماسك يوم الجمعة أن شركة تويتر تخطط لاستعادة العديد من الحسابات المثيرة للجدل التي كانت قد حُظرت أو عُلِّقت في وقت سابق، ولكنه أضاف أن الشركة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وجاء هذا الإعلان كمتابعة لتغريدة حاول فيها ماسك توضيح ماهية سياسات تعديل محتوى المنصة تحت قيادته.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated. Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

وغرّد ماسك قائلًا: “إن سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، وليست حرية الوصول”، مرددًا نهجًا يمثل معيارًا صناعيًا. وأضاف: “سيُلغى نشر التغريدات السلبية أو التغريدات التي تحض على الكراهية إلى أقصى حد وتحرم من كسب المال، لذلك لا توجد إعلانات أو إيرادات أخرى لتويتر”.

وقال ماسك إن تويتر ستعيد حسابات الناشر الكندي المثير للجدل، جوردان بيترسون، والموقع الساخر ذي الميول اليمينية Babylon Bee، اللذين حُظر سابقًا من المنصة.

وأضاف أن حساب الفنانة الكوميدية كاثي جريفين، الذي عُلِّق في وقت سابق من الشهر الحالي لانتحال هوية ماسك، سيُعاد هو الآخر.

وقال الملياردير مالك تويتر سابقًا إنه سيؤجل الحكم على حساب ترامب، الذي أعلن قبل يومين عن خططه للترشح لمنصب الرئيس الأمريكي في عام 2024، كما سيؤجل إصدار أي قرارات رئيسية أخرى متعلقة بالمحتوى حتى يتم إنشاء “مجلس تعديل المحتوى” للمساعدة في البت في تلك القضايا.

ويأتي هذا الإعلان في حين يتصارع ماسك مع التداعيات بعد أن اختار العشرات من موظفي تويتر عدم البقاء في الشركة بعد أن أعطاهم إنذارًا هذا الأسبوع للالتزام بالعمل “المتشدد للغاية” أو المغادرة.

وتساءل المستخدمون وبعض الموظفين عما إذا كان من الممكن أن تنهار المنصة بعد استقالات الموظفين يوم الخميس، والتي تضمنت مهندسي البنية التحتية الرئيسيين بالإضافة إلى أدوار مهمة في المالية وسلامة المستخدم وغيرها من مجالات العمل، وفقًا لتغريدات الموظفين.