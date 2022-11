ماسك يبدأ برفع الحظر عن بعض حسابات تويتر المثيرة للجدل

أعلن إيلون ماسك يوم الجمعة أن شركة تويتر تخطط لاستعادة العديد من الحسابات المثيرة للجدل التي كانت قد حُظرت أو عُلِّقت في وقت سابق، ولكنه أضاف أن الشركة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وجاء هذا الإعلان كمتابعة لتغريدة حاول فيها ماسك توضيح ماهية سياسات تعديل محتوى المنصة تحت قيادته.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.

Trump decision has not yet been made.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022