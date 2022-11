تويتر مهدد بالانهيار المفاجئ مع انطلاق كأس العالم 2022 غدًا

أفادت صحيفة الجارديان اليوم الجمعة، نقلًا عن موظف ترك العمل لدى تويتر حديثًا، وهو على دراية بكيفية استجابة الشركة للأحداث الشاملة، بأن نسبة احتمال أن يحدث انقطاع كبير في الموقع يؤدي إلى تعطله أثناء كأس العالم، تبلغ نحو 50 في المئة.

وذكرت الصحيفة أن للموظف السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، معرفة بعمل Twitter Command Center، وهو فريق المنصة المكون من مستكشفي الأعطال الذي يراقبون الموقع بحثًا عن مشكلات، مثل: الزيادات في حركة المرور، وانقطاع الخدمة في مراكز البيانات.

وقال الموظف السابق: “بين الافتقار إلى الاستعدادات ونقص الموظفين، أعتقد أن كأس العالم ستكون صعبة بالنسبة لتويتر”.

وأشار إلى أن حادثة من نوع ما، مثل: استجابة خدمة ببطء أو خطأً، تكاد تكون مؤكدة خلال المنافسة التي تستمر 29 يومًا في قطر، وتُقدر احتمالية حدوث خطأ ما قد يراه المستخدمون بنسبة 90 في المئة.

ووفقًا للموظف السابق، فإن احتمالية بقاء تويتر على الإنترنت خلال البطولة، التي تنطلق يوم الأحد، ليست أفضل من ذلك. وأضاف: “من المرجح أن يعاني تويتر من زيادة في حركة المرور عند انطلاق (البطولة)، وقد يتعطل. ولكن إن كنا محظوظين، فسوف يتعافى بأقل قدر من الاضطراب”.

يُذكر أن قدرة تويتر على الاستجابة لأي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية لتقنية المعلومات التي ضعُفت بسبب عمليات التسريح المتأرجحة التي بدأها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا ومؤسس شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس، منذ شرائه للمنصة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

وقد أُقِيل ما يقرب من نصف القوى العاملة في الشركة البالغ عددها 7,500 في الأسبوع الأول. وفي الأسبوع الثاني، أُلغي التعامل مع أربعة من كل خمسة متعاقدين تابعين للشركة، وعددهم 5,500 متعاقد. وفي الأسبوع الحالي، استقال نحو 1,000 موظف بعد أن أصدر ماسك قرارًا يخيرهم بين العمل لساعات طويلة أو ترك العمل.

وكان العديد من الذين استقالوا من أكثر موظفي تويتر خبرةً، وبعضهم عمل لديها لقرابة 9 سنوات. ويُعتقد، وفقًا لصحيفة The Observer، أن ثلث موظفي فريق Twitter Command Centre، غادروا الشركة في الأسابيع الأخيرة.

والآن، يبدو أن الشركة غير مستعدة للتعامل مع التدفق المحتمل لحركة المرور إلى المنصة حيث يسعى الناس لمناقشة اللحظات الرئيسية خلال كأس العالم.

وقال الموظف السابق: “تصبح حركة المرور كثيفة للغاية أثناء الأحداث الكبيرة، لذا فإن أي مباراة كبيرة أو دعوة مثيرة للجدل ستؤدي إلى زيادة مفاجئة جدًا في حركة المرور، وسيتعين على البنية التحتية استيعاب التأثير”.

أما ماسك فقد غرد ليلة الجمعة عن كأس العالم قائلًا: “أول مباراة في كأس العالم تنطلق يوم الأحد! شاهد على تويتر للحصول على أفضل تغطية وتعليق في الوقت الفعلي”.

