ميتا تطلق ميزات تسهل التعامل مع الشركات ضمن واتساب

أعلنت شركة ميتا اليوم الخميس عن إطلاق ميزات جديدة لخدمة التراسل الفوري التابعة لها، واتساب، بحيث تمكن المستخدمين من العثور على المؤسسات التجارية، والتراسل معها، والشراء منها من خلال المحادثات فقط.

وتأتي الخطوة الجديدة من عملاقة التقنية الأمريكية في مسعى منها لتعزيز حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الشعبية الهائلة لواتساب، التي بلغ عدد مستخدميها النشطين شهريًا أكثر من ملياري مستخدم، وذلك منذ مطلع عام 2020.

وقالت ميتا في منشور على مدونتها: “اليوم، نتشارك معكم تحديثًا يخص ما نعمل عليه لمساعدة المستخدمين على العثور على مؤسسة تجارية، والتراسل معها، وشراء شيء منها من خلال واتساب”.

وأضافت الشركة أن المستخدمين يحتاجون إلى طريقة تمكنهم من العثور على المؤسسات التجارية التي يبحثون عنها من بين الملايين من المؤسسات التجارية الصغيرة، وعشرات الآلاف من العلامات التجارية المتاحة عبر واتساب.

واليوم، بدأت ميتا بتمكين المستخدمين من استعراض المؤسسات التجارية حسب الفئة، مثل: السفر، أو الصرافة، أو البحث عنها حسب الاسم. والهدف من ذلك هو تخليص المستخدمين من ضرورة العثور على أرقام الهواتف على مواقع الويب، أو البحث عن مؤسسة تجارية في قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم.

وأكدت الشركة أنها طورت ميزة البحث عن المؤسسات التجارية بطريقة تحمي خصوصية المستخدمين، إذ إن ما يبحث عنه المستخدمون يُعالج بطريقة لا تسمح بربط حساباتهم بأي مؤسسة تجارية.

وقالت ميتا إنها ستبدأ بإطلاق الميزة الجديدة في البرازيل، وإندونيسيا، والمكسيك، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، حيث يمكن للمستخدمين العثور على الشركات باستخدام منصة الأعمال الخاصة بواتساب WhatsApp Business Platform.

وأشارت الشركة إلى أن بعضًا من المؤسسات التجارية التي انضمت حديثًا إلى واتساب تساعد المستخدمين على فتح حساب مصرفي، أو شراء تذكرة قطار، أو طلب المواد الغذائية.

ولأنها تريد للمستخدمين أن يكونوا قادرين على إتمام عمليات الدفع الآمنة ضمن محادثات واتساب باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، أشارت ميتا إلى أنها أطلقت حديثًا هذه الميزة في الهند. والآن بدأت الشركة باختبارها في البرازيل.

وتعتقد ميتا أن تجربة الدفع السلسلة هذه ستحدث تغييرًا في قواعد اللعبة للمؤسسات التجارية والأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء والبيع ضمن واتساب دون الحاجة إلى الانتقال إلى موقع ويب، أو فتح تطبيق آخر، أو الدفع شخصيًا.