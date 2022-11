سناب شات تطلق ميزات وتجارب جديدة بمناسبة كأس العالم 2022

أطلقت خدمة سناب شات عددًا من الميزات والتجارب الجديدة قُبيل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من إظهار الدعم لفرقهم، ومواكبة البطولة.

وتتلخص الميزات الجديدة من خدمة مشاركة الفيديو القصير: بتمكين المستخدمين افتراضيًا من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفرقهم، وإلباس شخصياتهم الافتراضية Bitmoji ذلك الزي، بالإضافة إلى مشاهدة أبرز ما في المباريات، وميزات أخرى.

ودخلت خدمة سناب شات في شراكة مع شركة أديداس Adidas لتمكين المستخدمين من إلباس شخصيات Bitmoji الزي الرياضي للفرق، بالإضافة إلى الوصول إلى ملصقات ومرشحات الفريق الرسمية لتزيين لقطاتهم.

Rep your home team with the new @Bitmoji jerseys pic.twitter.com/G3IShmlKsw

— Snapchat (@Snapchat) November 14, 2022