جوجل تطلق ميزات جديدة في خدمات الخرائط والبحث والتسوق

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاقها مجموعة من الميزات الجديدة في عدد من خدمتها وهي الخرائط والبحث والتسوق، وقد كشفت الشركة عن غالبية هذه الميزات الجديدة خلال حدث (Search On) في شهر سبتمبر الماضي وتبدأ الآن بطرحها للمستخدمين.

الميزات الجديدة في محرك البحث:

بدءًا من اليوم؛ سيتمكن المستخدمون من استخدام البحث للعثور على طبقهم المفضل في المطاعم القريبة منهم. فعلى سبيل المثال: يمكنك البحث عن (معكرونة بالجمبري بالقرب مني) Shrimp Pasta near me لمعرفة المطاعم القريبة التي تقدم هذا الطبق في قائمتها. بمجرد العثور على طبق معين تبحث عنه، يمكنك الحصول على معلومات حول سعره ومكوناته والمزيد.

كما ستتيح لك ميزة (البحث المتعدد في عدسة جوجل) Google Lens MultiSearch التقاط صورة للطعام ومعرفة مكان توفر الطبق في مكان قريب.

لنفترض أنك رأيت صورة طبق طعام على الإنترنت، لكن لا تعرف مكوناته أو مكان العثور عليه، يمكنك الآن استخدام (عدسة جوجل) – في تطبيق جوجل لنظام أندرويد أو iOS – لالتقاط صورة أو من خلال حفظ لقطة للشاشة لصورة الطبق، ثم إضافة عبارة (بالقرب مني) Near me للعثور على المطعم الذي يبيع هذا الطعام الذي يظهر في الصورة في مكان قريب منك.

عدسة جوجل هي أداة بحث تتيح لك استخدام الصور بدلاً من النص؛ يمكنك التقاط صورة أو حفظ لقطة للشاشة لشيء ما والبحث عنه، كما يمكن لعدسة جوجل مسح النص في الصورة، مما يتيح لك البحث عن معنى العبارة المكتوبة أو البحث ترجمة بعض النصوص في الصور بسهولة.

تقدم جوجل أيضًا إمكانات جديدة في ميزة الترجمة عبر (Google Lens) حتى يتمكن المستخدمون من ترجمة النص بسلاسة أكبر على الخلفيات المعقدة، فبدلًا من تحديد النص الأصلي كما هو الحال حاليًا، ستقوم عدسة جوجل بمسح النص وإعادة بناء الخلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم وضع الترجمة عليها، مما يجعل الصورة المترجمة مثل الصورة الأصلية. فعلى سبيل المثال: ستساعد هذه الميزة أصحاب المطاعم في ترجمة قوائم الطعام للضيوف الأجانب بسهولة مع الحفاظ على تصميمها.

الميزات الجديدة في خرائط جوجل:

تتيح ميزة (Live View) في خرائط جوجل للمستخدمين للبحث عن الأماكن المجاورة لهم باستخدام الواقع المعزز.

يمكنك استخدام ميزة (Live View) – من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا في شريط البحث في خرائط جوجل – لرؤية المتاجر القريبة والأماكن الأخرى مثل: المقاهي والبنوك وأجهزة الصراف الآلي، وباستخدام الاتجاهات والأسهم التي تعمل بالواقع المعزز ، يمكنك معرفة الاتجاه الذي توجد فيه ومدى بُعدها .

إذا كنت ترغب في العثور على أماكن أخرى، يمكنك الضغط على الفئات لاستكشاف المطاعم ومحلات الحلويات والمتنزهات ومحطات النقل العام القريبة.كما ستتمكن من رؤية المعلومات الأساسية حول كل مكان، مثل: هل الموقع مفتوح أو مغلق، وإذا كان مفتوحًا هل هو مزدحم، وما هو نطاق الأسعار، وما إلى ذلك.

كما تسهل ميزة (Live View) في الخرائط على مالكي السيارات الكهربائية العثور على أفضل محطة شحن لسياراتهم.

ستبدأ جوجل طرح ميزة (Live View) في 6 مدن؛ وهي: لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو الأسبوع المقبل.

أعلنت جوجل أيضًا أنها ستطرح ميزة (الأماكن التي يمكن الوصول إليها) Accessible Places عالميًا، بعد إطلاقها مبدئيًا في الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة في عام 2020.

صُممت هذه الميزة لمساعدة الأشخاص على تحديد هل يمكن الوصول إلى مكان ما بواسطة الكراسي المتحركة. يمكنك تشغيل إعداد (الأماكن التي يمكن الوصول إليها) في التطبيق، وبعد ذلك ستبدأ في رؤية رمز كرسي متحرك في الأماكن التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

تقول جوجل إن هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة أيضًا إذا كنت تريد تجنب السلالم لأن لديك عربة أطفال أو تستخدم عربة التسوق.

الميزات الجديدة في خدمة التسوق:

تقدم جوجل ميزة جديدة تعتمد في عملها على الواقع المعزز في خدمة التسوق لتسهيل العثور على (كريم الأساس) Foundation المناسب لكل بشرة، حيث إنه من بين فئات المكياج الأكثر بحثًا.

ولتحسين الدقة؛ تمتلك جوجل مكتبة صور جديدة تضم 148 نموذجًا يمثلون مجموعة متنوعة من ألوان البشرة والأعمار والأجناس وأشكال الوجه والأعراق وأنواع البشرة.

يمكنك الآن أيضًا التسوق لشراء الأحذية باستخدام تقنية الواقع المعزز، حيث يمكنك البدء في استكشاف الأحذية من العلامات التجارية، مثل: Saucony و VANS و Merrell ابتداءً من اليوم.

يمكنك البدء بالبحث عن نوع الأحذية الرياضية بكتابة عبارة مثل: (تسوق أحذية رياضية زرقاء من VANS)، ثم انقر على خيار (عرض في مساحتي) View in my space، بعد ذلك؛ سيظهر الحذاء في مساحتك ويمكنك التدوير والتكبير لتسهيل معرفة ما إذا كنت تحب اللون والأربطة وما إلى ذلك.

تبدأ هاتان الميزتان بالظهور في خدمة التسوق اليوم، وتقول جوجل إن الميزة ستكون متوافقة مع المزيد من العلامات التجارية في المستقبل.