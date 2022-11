تويتر تعمل على ميزة تقسيم النص الطويل إلى سلسلة تغريدات تلقائيًا

تعمل منصة تويتر على ميزة جديدة في (أداة كتابة التغريدات) Tweet composer تقوم بتقسيم النص الطويل إلى (سلسلة تغريدات) Thread تلقائيًا، بدلًا من فصله إلى أجزاء مكونة من 280 حرفًا لكل تغريدة يدويًا.

حيث نشرت اليوم (جين مانشون وونغ) Jane Manchun Wong – المدونة المتخصصة في التكنولوجيا – تغريدة تقول فيها: “تويتر تعمل على جعل (أداة كتابة التغريدات) تقوم بتقسيم النص الطويل إلى سلسلة تغريدات تلقائيًا عندما يتجاوز عدد الأحرف من الحد الأقصى البالغ 280 حرفًا”.

Twitter is working on making Tweet composer automatically expand into a thread when the characters count is approaching the 280 characters limit https://t.co/nigChFZ2Yn — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 17, 2022

كما أوضحت في رد على أحد المستخدمين: “أعتقد أن الهدف هو تقليل الاحتكاك في إنشاء سلاسل التغريدات، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى الضغط على الزر (+) عند كل 280 حرفًا”.

I guess the point is to reduce the friction so the user no longer need to tap that (+) button at every 280 characters — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 17, 2022

ففي الوقت الحالي؛ يحتاج المستخدمون إلى الضغط على الزر (+) لإضافة تغريدة إلى سلسلة تغريدات، عند نشر نص طويل، وهو أمر يجعل تجربة النشر عبر المنصة مزعجة للغاية.

وفي الساعات القليلة الماضية، اشتكى عدد قليل من الأشخاص لماسك من صعوبة قراءة المواضيع التي تحتوي على الكثير من التغريدات، حيث نشر أحدهم موضوعًا بطول 82 تغريدة حول انهيار بورصة FTX لتبادل العملات المشفرة، وقد وجدوا أن تجربة قراءته بهذا الشكل أمر مزعج.

@elonmusk @Jason can you fix the fact that people feel the need to write 82-tweet long threads? Reading and writing long-form content on Twitter is ridonckulous. https://t.co/0QT9Vr9NYB — Amit Gupta (@amitkgupta84) November 17, 2022

ورد إيلون ماسك على ذلك بنص قصير يقول فيه: “إن القدرة على نشر التغريدات الطويلة ستصل قريبًا”.

Ability to do long tweets coming soon — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022

وقد أشار (مات تايلور) Matt Taylor مدير المنتج في صحيفة فايننشال تايمز في تغريدة أخرى إلى أنه من الجيد وجود علامات تشير إلى بداية التغريدة ونهايتها في سلسلة التغريدات، مما يسهل على المستخدمين تحرير النص ببساطة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها ماسك إلى موضوع التغريدات الطويلة، ففي وقت سابق من هذا الشهر نشر تغريدة قال فيها إن تويتر تعمل إرفاق نص طويل بالتغريدات.

ليس من الواضح حتى الآن هل ستكون التغريدات الطويلة ميزة منفصلة عن ميزة تقسيم سلسلة التغريدات الجديدة، كما أن موعد طرح هذه الميزات غير معروف، وغير متوقع قريبًا أيضًا، لأنه بعد تولي ماسك إدارة الشركة، سرح نصف الموظفين تقريبًا، واستقال الكثير من المديرين التنفيذيين. كما خير ماسك الموظفين المتبقين في الشركة أمس بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة وبكثافة عالية، أو ترك العمل، وفي بيئة العمل هذه ليس هناك ما يضمن طرح المنتجات الجديدة في الوقت المحدد.

يعتمد حاليًا بعض المستخدمين في نشر النص الطويل عبر سلسلة تغريدات على الحلول التي توفرها الجهات الخارجية، مثل: أداة Typeful، و ThreadStart، وتطبيق Chirr التي توفر أدوات لتقسيم النص الطويل إلى سلسلة تغريدات تلقائيًا إلى جانب ميزات الجدولة.

تقدم المنصة حاليًا لمشتركي خدمة (Twitter Blue) طريقة سهلة لقراءة المواضيع الطويلة في سلاسل التغريدات، حيث إنها مدعومة بتطبيق (Threader) الذي يوفر تجربة قراءة ممتعة لسلاسل التغريدات بتنسيق خالٍ من التشتيت – وهو تطبيق استحوذت عليه تويتر العام الماضي – لكن ماسك لم يذكر حتى الآن أي شيء حول إجراء تغييرات على تجربة القراءة للمستخدم العادي.

تقدم تويتر أداة تُسمى (الملاحظات) Notes تتيح إنشاء قصص ومحتوى طويل، ولكنها متاحة لمجموعة مختارة من الكتاب فقط، ومع إدارة ماسك لا يوجد خطط واضحة بشأن مستقبل هذه الأداة.

الجدير بالذكر أن المدونة (جين مانشون وونغ) اكتشفت أمس تعليمات برمجية في الكود البرمجي لتطبيق تويتر عبر نظام أندرويد تشير إلى أن المنصة تعمل على إضافة ميزة التشفير من طرف إلى طرف إلى الرسائل المباشرة المرسلة عبرها.