تقرير: نصف البرمجيات الضارة التي تستهدف نظام macOS مصدرها تطبيق واحد

أصدرت شركة (Elastic Security Labs) تقريرها الافتتاحي حول التهديدات الأمنية في عام 2022، الذي ركزت فيه على البرمجيات الضارة التي تستهدف نظامي التشغيل ويندوز و(لينكس) Linux، وهذا منطقي نظرًا لأن الغالبية العظمى الموجودة تستهدف هذ الأنظمة، ولكن النتائج المثيرة للاهتمام كانت في نظام macOS.

أظهر التقرير أن نسبة %54.4 من البرمجيات الضارة تستهدف نظام التشغيل ويندوز، ونسبة 39.4% تستهدف نظام Linux، بينما نسبة 6.2% فقط تستهدف نظام macOS، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لتركيز آبل الشديد على الأمان.

ولكن المثير للدهشة هو أن ما يقرب من نصف جميع البرمجيات الضارة التي تستهدف نظام macOS جاءت من تطبيق واحد فقط، حيث يقول باحثو الشركة إن أكثر من 48% من البرمجيات الضارة التي تستهدف نظام التشغيل macOS مصدرها تطبيق MacKeeper، ومن المفارقات أن تطبيق (MacKeeper) مصمم للحفاظ على أجهزة ماك نظيفة وآمنة دون بذل أي مجهود.

يُروج لتطبيق (MacKeeper) على أنه حل شامل لتحسين الأداء والأمان في نظام macOS، حيث إنه مقسم إلى أربع وحدات، وهي: التنظيف والأداء والأمان والخصوصية.

وعلى الرغم من أن تطبيق (MacKeeper) مصمم لمساعدة مستخدمي نظام التشغيل MacOS في حماية أجهزتهم، إلا أنه غالبًا ما يستغله المخترقون نظرًا لأنه يمتلك بالفعل مجموعة كبيرة من الأذونات التي تسمح له بالوصول إلى العديد من العمليات والملفات.

فالتطبيق الذي يهدف إلى الحفاظ على حاسوبك آمنًا يمكن أن يعرضه بالفعل لخطر أكبر.

التقرير مليء ببيانات مثيرة للاهتمام حول البرمجيات الضارة، فعلى سبيل المثال وجد الباحثون أيضًا أن (أحصنة طروادة) Trojans تمثل أكثر من 80% من البرمجيات الضارة عبر كل نظام تشغيل، وجاءت (حلول العملات المشفرة) Cryptominers في المرتبة الثانية بنسبة 11.3%، بينما احتلت برمجيات (طلب الفدية) Ransomware المرتبة الثالثة بنسبة 3.7% فقط.

ما هي البرمجيات الضارة؟

تشير البرمجيات الضارة إلى أحد أنواع برامج الحواسيب المصممة لإصابة حاسوب المستخدم وإلحاق الضرر به بطرق متعددة، ويمكن أن تصيب الحواسيب والأجهزة بطرق متعددة وتتخذ أشكال عدة، حيث يتضمن بعضها الفيروسات فقط، أو الفيروسات المتنقلة أو أحصنة طروادة أو برامج التجسس، وغيرها.

تتخذ البرمجيات الضارة أشكالاً متعددة بحيث يتعذر على المستخدم التعرّف عليها، وتعتبر فيروسات الحواسيب أكثر أنواع البرمجيات الضارة انتشارًا، ويُطلق عليها هذا الاسم إذ بإمكانها الانتشار عن طريق إنشاء نسخ متعددة من نفسها. تجدر الإشارة إلى أن الفيروسات المتنقلة تمتلك الخاصية نفسها أيضًا.

وتُسمى أنواع أخرى من البرمجيات الضارة، مثل: برامج التجسس وفقًا لتأثيرها: حيث تنقل برامج التجسس المعلومات الشخصية مثل: بيانات تسجيل الدخول، وأرقام بطاقة الائتمان، وغيرها من المعلومات الشخصية.