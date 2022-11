كيف يبدو مستقبل تويتر تحت إدارة ماسك؟ 

يستمر الموظفون والمعلنون في إخبار إيلون ماسك بمخاطر التغييرات التي يجريها في منصة تويتر، لكنه لا يستمع، لتصبح الفوضى هي العنوان الأبرز لأسلوب إدارته حتى الآن، وبدأ يتساءل الكثيرون حول مستقبل المنصة.

أوقفت منصة تويتر يوم الجمعة الماضي التسجيل الجديد في خدمة توثيق الحسابات (تويتر بلو) Twitter Blue المُجددة التي وصل سعرها إلى 8 دولارات شهريًا، والتي أطلقتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وذلك بعد يوم كامل من الفوضى والخداع عبر المنصة.

حيث أُطلقت خدمة تويتر بلو على إنها اشتراك مدفوع يقدم علامة توثيق زرقاء وإمكانية الوصول إلى ميزات محددة، ولكنها لا تتضمن التحقق من الهوية. وقد تسببت سياسة منح أي شخص شارة التوثيق الزرقاء في حسابه إلى انتحال حسابات هوية مشاهير ومسؤولين حكوميين وشركات أيضًا. وقد أدت الفوضى الناتجة عن ذلك إلى انسحاب المعلنين وشعور عام بأن المنصة ستنهار عما قريب.

كما لم تصدر الشركة أي إعلان عن عودة الخدمة وكيف ستكون شروطها الجديدة، لأنه لم يعد لديها فريق للتواصل مع وسائل الإعلان بعد عمليات التسريح الجماعي التي أجراها ماسك، ولكن ماسك رد على سؤال أحد مستخدمي تويتر يوم السبت بأن عمليات الاشتراك ستستأنف “ربما نهاية هذا الأسبوع”.

وقد أعلن ماسك اليوم عبر تغريدة أن موعد إعادة إطلاق خدمة تويتر بلو سيكون يوم 29 نوفمبر.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022