مايكروسوفت تجلب أشهر ألعابها التقليدية إلى اجتماعات تيمز

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء عن إتاحة بعض من أشهر ألعابها لمستخدمي خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها، تيمز Teams، وذلك في مسعى منها لمساعدة الموظفين في التفاعل مع بعضهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “يكافح الناس في كل مكان لبناء الثقة والعلاقات وتحسين معنويات الفريق. لذا ما المانع من الاستعانة بالألعاب؟ إن اللعب مع زملاء العمل يتمتع بقدرة قوية على تعزيز العلاقات والتعاون”.

ومع أن البعض يرى في الألعاب أثناء العمل مصدر إلهاء، إلا أن مايكروسوفت ترى فيها فوائد جمة، واستشهدت بدراسة أجرتها جامعة بريجهام يونج، وأظهرت أن فرق العمل التي لعبت ألعاب فيديو قصيرة معًا كانت أكثر إنتاجية بنسبة 20 في المئة من تلك التي شاركت في أنشطة تقليدية لبناء الفرق.

ومع الانتقال إلى العمل عن بعد والعمل الهجين، فقد ضَعُف البعد الاجتماعي في العمل، مما أثر في التعاون بين المجموعات. وفي الواقع، يعتقد أكثر من 40 في المئة من قادة العمل أن بناء العلاقات هو التحدي الأكبر في بيئات العمل الحديثة، وذلك وفقًا لمؤشر اتجاه العمل Work Trend Index. لذا، يمكن أن تكون الألعاب، وفقًا لمايكروسوفت، طريقةً سهلًة للتواصل وبناء الثقة مع الزملاء في الفريق.

ولهذه الأسباب، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق Games for Work، الذي يجلب بعضًا من أشهر ألعابها إلى اجتماعات تيمز، وتشمل القائمة: لعبة كاسحات الجليد IceBreakers، ولعبة كانسة الألغام Minesweeper، ولعبة الكلمات Wordament، بالإضافة إلى لعبة الورق Solitaire الشهيرة.

وقالت الشركة إن التطبيق الجديد يسمح بسهولة اللعب في إصدارات سريعة، وتفاعلية، ومتعددة اللاعبين (من 2 إلى 250 لاعبًا) من الألعاب المذكورة. وهو خالٍ من الإعلانات.

وأضافت مايكروسوفت أن تطبيق Games for Work مدمج مباشرة في خطة سير العمل اليومية، فبعد أن يُضاف التطبيق إلى خدمة تيمز، فإنه يمكن للموظفين اللعب أثناء الاجتماعات، سواء على أجهزة سطح المكتب أو المحمولة.

وبالإضافة إلى تطبيق Games for Work، أشارت الشركة إلى وجود تطبيقات أخرى في تيمز تساعد على تقوية علاقات الموظفين، وتعزيز الإنتاجية، فضلًا عن التسلية.

ومن تلك التطبيقات: تطبيق الألغاز واستطلاعات الرأي Polly in Teams، الذي يمكن استخدامه في الدردشات، أو الاجتماعات، أو القنوات، وتطبيق التحديات Kahoot! In Teams.

ووعدت مايكروسوفت بإطلاق المزيد من التطبيقات خلال العام المقبل.