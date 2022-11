ببجي موبايل الإصدار 2.3 يضم فعاليات بمشاركة ليونيل ميسي وميزات قوية

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) أنها ستصدر غدًا الخميس تحديثها الجديد إصدار 2.3، الذي سيضم مجموعة من العناصر ذات طابع كرة القدم (تضم الأزياء والمركبات) والفعاليات المشوقة والمزيد، وذلك خلال احتفال اللعبة بالترحيب باللاعب الأسطورة ليونيل ميسي لينضم إلى ببجي موبايل ككابتن فخري في Global Chicken Cup.

سيتولى ليونيل ميسي في تحديث الإصدار 2.3 دوره ككابتن في Global Chicken Cup في ببجي موبايل، حاملاً معه تحديثات متعددة إلى جانب مجموعة من العناصر الجديدة ومكافآت للاعبين المستعدين للخوض في هذه اللعبة المذهلة.

ولا تنسوا أن تحصلوا على دعوة ميسي لحضور الحدث الفريد والحصول على المكافآت الخاصة التي تشمل قميص مميز سيكون متاحاً اعتباراً من الغد.

بالإضافةً إلى ذلك، ستتاح للاعبين الذين يجدون أنفسهم في ساحات المعارك في خرائط Erangel وLivik وNusa فرصة اكتشاف أحذية ميسي الذهبية التي ستمنح مرتديها زيادة كبيرة في السرعة، أو الاستفادة من كرة القدم (Wonder Football) التي يمكن استخدامها لجذب الخصوم نحو نقطة هبوطها بعد ركلها.

كما ستتيح مركبة (Zorb Football Vehicle) المخصصة لراكب واحد بتغليف أنفسهم بكرة قدم ضخمة يمكن أن يركلها زملائهم في الهواء. وستتوفر المزيد من عناصر وأزياء ميسي الحصرية لاحقاً في تحديث الإصدار 2.3 بدءًا من 23 نوفمبر.

ستلاحظون عند وصولكم إلى منطقة (Football Carnival) أنه تم تغيير منجم Erangel بالكامل! وننصحكم بأن تخوضوا في المضامير المصممة خصيصاً لمركبة Zorb Football Vehicle لتشاهدوا المعالم الرائعة للمجمع الحضري الجديد المستوحى من الهندسة المعمارية في الشرق الأوسط، والمليء بالإمدادات الإضافية والعناصر ذات الطابع الخاص.

كما نشجع اللاعبين على البحث عن الخزانة الجديدة التي لا تفتح إلا بعد وقت معين وتضم المزيد من الإمدادات القيّمة، بالإضافة إلى بطاقة Respawn التي يتم تسلمها تلقائياً في ساحة المعركة للاستفادة القصوى من أفضل الفرص هناك.

تنتشر حول خريطة Erangel ساحات كرة قدم مختلفة الحجم، حيث يمكن للاعبين كسب إمدادات إضافية عن طريق إطلاق كرات Wonder Foot الخاصة بهم باتجاه الجزء الخلفي من الشبكة.

ويستطيع اللاعبون أيضاً اكتشاف واستخدام Giga Footballs التي توفر غطاءً رائعاً لكنها تنفجر بعد تلقّي الكثير من الضرر.

وأخيراً، ستتاح للاعبين فرصة استخدام مسدسات الإضاءة Football Flare Guns التي تستدعي الإنزال الجوي على شكل كرة القدم للاستعداد للمعركة على جزيرة Spawn التي تحمل طابع كرة القدم كي يتمكن اللاعبون من تجربة العديد من عناصر التحديث الجديدة قبل بدء اللعبة.

سيشمل تحديث الإصدار 2.3 احتفالاً بموسم كرة القدم حدث (Unite For One Goal) الذي سيركز على تعاون الفريق، مما يسمح للاعبين بتشكيل فرق لمساعدة بعضهم في الارتقاء بمستوياتهم بشكل أسرع لأول مرة في (Rank Up With Friends)، وستتوفر مجموعة واسعة من المزايا من 20 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر لمن يلعبون في فريق مع الأصدقاء كل يوم، مثل: التصنيفات المحمية والنقاط الإضافية عند إحراز المراكز الثلاثين الأولى ونقاط التحدي المزدوجة.

ويمثل تحديث الإصدار 2.3 من لعبة ببجي موبايل أيضاً بداية الدورة الثالثة من الموسم التاسع، ومعها سلسلة من العناصر الأسطورية الجديدة بالإضافة إلى تحديثات نظام مستوى الأهداف، حيث سيتم تخصيص مكافآت إضافية عند تحقيق أهداف الموسم المحددة.

رويال باس الشهر 17: سيصل محتوى Astral Splendor في 19 نوفمبر مع صناديق RP المفضلة والمحدثة والمزيد! وتتضمن التحديثات الأخرى نظاماً يميز أعضاء الفريق إذا ظهروا في ترتيب الطائرة، بينما سيستمر طرح نقاط RP الإضافية والشراء الجماعي.

يمكن للاعبين أيضاً التجول في ساحات القتال قريباً، كجزء من تعاون لم يتم الإعلان عنه بعد مع شركة تصنيع سيارات مشهورة عالمياً. ترقبوا المزيد من التفاصيل حول أنواع السيارات التي سيتم إدراجها.

وستنضم إلى هذه الإضافات المشوقة في التحديث شخصيتان جديدتان يمكن شراؤهما هما: Lorenzo وLaith، وحدث Myth Factory Lucky Spin الجديد الذي سيمنح اللاعبين فرصة الحصول على العناصر الأسطورية.

وسيعود أسبوع الإنترنت السيبراني السنوي للعبة ببجي موبايل في 20 نوفمبر الذي سيضم الأسلحة النارية المشهورة عبر الإنترنت وامتيازات تسجيل الدخول للعبة.

كما أُجري عدد من التحسينات الأخرى على ببجي موبايل تشمل: تحديثات الطقس والنقل في خرائط Erangel وLivik وNusa وتحسينات الأمان وترقيات الأسلحة النارية وغيرها الكثير.

سيتوفر تحديث الإصدار 2.3 من لعبة ببجي موبايل قريباً! يمكنكم تنزيل اللعبة مجاناً من App Store وGoogle Play Store.