يوتيوب تبدأ باختبار ميزات التسوق في المقاطع القصيرة Shorts

بدأت شركة يوتيوب بإضافة ميزات التسوق إلى خدمة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، وذلك في مسعى منها لتعويض انخفاض النمو في إيرادات الإعلانات الرقمية.

وتتيح ميزات التسوق الجديدة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع Shorts القصيرة. وقد بدأت الشركة بتقديم ميزات التسوق على Shorts مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة الذين يجربون حاليًا القدرة على عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة.

ويمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، وكندا، وأستراليا مشاهدة علامات الأسعار، والتسوق من خلال خدمة مقاطع الفيديو القصيرة.

وتخطط يوتيوب لمواصلة تمكين المزيد من منشئي المحتوى والدول من عرض المنتجات على المنصة.

وتجرب يوتيوب برنامجًا للانتساب التجاري في الولايات المتحدة يسمح لمنشئي المحتوى بكسب عمولة من خلال شراء المنتجات الموصى بها في مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرونها.

وتقول الشركة إن الاختبار لا يزال في أيامه الأولى، وإنها تخطط لتوسيع التجربة تدريجيًا لتشمل المزيد من منشئي المحتوى العام المقبل.

وقال متحدث باسم يوتيوب لموقع تك كرنتش برسالة: “نعتقد اعتقادًا راسخًا أن يوتيوب هو أفضل مكان لمنشئي المحتوى لتأسيس عمل تجاري، والتسوق جزء من ذلك”.

يوتيوب تسعى لتعويض خسائر الإعلانات عبر Shorts

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة من إعلان يوتيوب أن منشئي المحتوى سيحصلون على نسبة 45 في المئة من عائدات الإعلانات بدءًا من العام المقبل.

وفي أوائل عام 2023، سيتمكن منشئو المحتوى من التقدم إلى برنامج الشركاء التابع للشركة إذا استوفوا حدًا جديدًا خاصًا بمقاطع الفيديو القصيرة يبلغ 1,000 مشترك، و10 ملايين مشاهدة على مدار 90 يومًا، وبعد ذلك سيحصلون على 45 في المئة من أرباح الإعلانات من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتجاوز عدد مستخدمي مقاطع يوتيوب القصيرة 1.5 مليار مستخدم شهريًا، ولكن حتى مع هذا النجاح، فقد انخفضت عائدات إعلانات يوتيوب الفصلية بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي وجاءت دون التوقعات، وذلك بحسب تقرير أرباح ألفابت الفصلية التي أُعلن عنها الشهر الماضي.

ومن المحتمل أن ترى يوتيوب في ميزات التسوق الجديدة وسيلةً لتوسيع تدفقات إيراداتها وسط تراجع سوق الإعلانات.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت يوتيوب تعمل على تحويل منصتها إلى وجهة تسوق من خلال إطلاق منتجات، مثل: الإعلانات القابلة للتسوق، والقدرة على التسوق مباشرة من البث المباشر الذي يستضيفه منشئو المحتوى. وبالنظر إلى هذه التحركات، فمن المنطقي أن تجلب يوتيوب ميزات التسوق إلى خدمة Shorts أيضًا.

يُشار إلى أن يوتيوب ليست العملاقة الرقمية الوحيدة التي تراهن على مستقبل التسوق، حيث استثمرت شركتا تيك توك، وميتا أيضًا في هذا المجال.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت تيك توك بصمت باختبار ميزة TikTok Shop في الولايات المتحدة. وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من خلال التطبيق. وقبل هذا التوسع، كانت الميزة متاحةً فقط في المملكة المتحدة وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، بدأت الشركة أيضًا بتجربة TikTok Shopping في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالشراكة مع شركة Shopify.

وتسمح خدمة إنستاجرام المملوكة لشركة ميتا لمنشئي المحتوى بمشاركة المنتجات في البث المباشر وفي علامة تبويب التسوق، مما يتيح للمستخدمين التمرير عبر المنتجات الموصى بها، وإجراء عمليات شراء. ويمكن للعلامات التجارية أيضًا جعل ملفات تعريف الشخصي مكانًا للتسوق من خلال كتالوجات المنتجات.