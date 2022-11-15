واتساب تبدأ بطرح ميزة إرسال رسائل لنفسك

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب بطرح الميزة الجديدة التي تتيح لك إرسال رسائل لنفسك، حيث إنها متاحة الآن في الإصدار رقم (22.23.74) من التطبيق لمستخدمي نظام iOS، كما تتوفر لبعض مستخدمي أندرويد في الإصدار رقم (2.22.23.77).

يُذكر أن موقع WABetaInfo – المتخصص برصد ميزات واتساب التجريبية – قدر رصد هذه الميزة لأول في الإصدار التجريبي رقم (2.22.24.11) من تطبيق واتساب منذ شهور، ولكن نظرًا لأن هذه الميزة كانت غير متوافقة مع الأجهزة المتعددة فقد تخلت عنها خدمة واتساب لفترة، ولكن الموقع رصد أمس وجودها في الإصدار النهائي رقم (22.23.74) من التطبيق لمستخدمي نظام iOS.

لماذا تحتاج إلى إرسال رسائل لنفسك في واتساب؟

يجد الكثير من الأشخاص أنه من المفيد تدوين ملاحظات، أو حفظ عناوين URL في رسالة لأنفسهم حيث يمكنهم العودة إليها لاحقًا بسهولة، وهي ميزة تتيحها بعض تطبيقات المراسلة الشهيرة؛ مثل: تيليجرام، و Signal منذ فترة طويلة، وكذلك تطبيقات العمل مثل: (سلاك) Slack.

ستجد هذه الميزة في تطبيق تيليجرام تحت اسم (Saved Messages)، كما يتيح لك التطبيق إنشاء قناة خاصة يمكنك إرسال رسائل لنفسك عبرها أيضًا.

كيف يمكنك إرسال رسالة لنفسك في واتساب؟

ما عليك سوى فتح محادثة جديدة، وعند تحديد جهة اتصال لمراسلتها ستجد جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك ظاهرة في أعلى قائمة جهات الاتصال. بالإضافة لذلك عند فتحها ستظهر تسمية توضيحية مختلفة للدردشة، حيث ستجد عبارة (راسل نفسك) Message yourself تحت اسم جهة اتصالك كما يظهر في لقطة الشاشة.

ستكون الرسائل المرسلة إلى نفسك مرئية عبر جميع أجهزتك المرتبطة، لذلك تحتفظ خدمة واتساب أيضًا بالتشفير من طرف إلى طرف في هذه الدردشات.

إذا لم تجد هذه الميزة الجديدة في تطبيق فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى حتى تُكمل خدمة واتساب عملية الطرح.

يُشار إلى أن خدمة واتساب قد أطلقت أخيرًا ميزة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد أنها لا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

كما تعمل واتساب حاليًا على ميزة جديدة تُسمى ( وضع المرافق) Companion Mode، التي تتيح لك استخدام حساب واحد في أكثر من هاتف، حيث رصدها موقع (موقع WABetaInfo) أمس في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق متاح في متجر جوجل بلاي.