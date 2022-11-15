جوجل تقدم ميزات جديدة لمشجعي كرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2022

أعلنت شركة جوجل عن ميزات جديدة تضيفها في كل من: محرك البحث والخرائط ومنصة (يوتيوب) YouTube، لتساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاطلاع على أخبار كأس العالم، و تفاصيل المباريات واللاعبين والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.

وتعليقًا على الميزات الجديدة، قال نجيب جرّار، مدير تسويق المنتجات في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن جميعًا متحمسون لمتابعة هذا الموسم من كأس العالم مقارنة بأي موسم مضى، فهذه المرة الأولى التي تستضيف بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة من هذا النوع. لذلك، نحن مهتمون جدًا بتقديم تجربة تفاعلية مميزة تساعد عشّاق كرة القدم، سواء الموجودين منهم في قطر أو الذين يشاهدون هذه البطولة في مختلف أنحاء العالم، لمواكبة تفاصيل المباريات، ومعرفة آخر أخبار اللاعبين، والاستمتاع بكلّ لحظة حاسمة في هذه البطولة”.

متابعة المباريات، وأخبار الفرق واللاعبين في بحث جوجل:

يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة أحداث البطولة عبر البحث عن (كأس العالم) في محرك بحث جوجل، ثم النقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقّي إشعارات مستمرة حول المباريات، أو الفرق، أو اللاعبين.

كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات في الشاشة الرئيسية للهاتف، وهي ميزة متوفرة حاليًا عبر نظام أندرويد. وتقدّم جوجل أيضًا مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم لأداء الفرق واحتمالية فوزها أو خسارتها يتغير طوال فترة المباريات.

“يوفر محرك بحث جوجل لمشجعي كرة القدم معلومات متعمقة حول أي مباراة في البطولة بما يشمل: مقياس احتمالية الفوز أو الخسارة”.

وأمام عشاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم من حول العالم وذلك عبر تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم سواءً في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي. كما سيكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة عبر بحث جوجل تطلب من الأشخاص اختيار فريق واحد ودعمه خلال كلّ مباراة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية.

محتوى مميّز لكأس العالم قطر 2022 عبر محرك البحث ويوتيوب:

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللحظات الأكثر تشويقًا في المباريات بعد انتهاء بثّها المباشر عبر قناة FIFA في يوتيوب، وغيرها من قنوات البث الرسمية.

كما يمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخصّ أهم التفاصيل يتم بثّها يوميًا بعد انتهاء المباريات عبر بحث جوجل وتأتي من مصادر تشمل قناة FIFA+ وغيرها من جهات البث الرسمية من ضمنها: beIN SPORTS في المنطقة.

وسيتمكّن الأشخاص خلال موسم كأس العالم 2022 من العثور على فيديوهات قصيرة حصريّة وأخرى طويلة المدّة في يوتيوب أُنتجت عبر مجموعة مميزة من صنّاع المحتوى في المنطقة بمن فيهم: AboFlah وريما المتخصصين بمحتوى الألعاب، وعمرو نصوحي (صباحو كورة) المهتم بالمحتوى الرياضي، وأخيرًا قناة نور ستارز التي تتميز بمحتواها المتنوع والمسلّي. كما يمكن لمشجّعى كرة القدم تقديم محتوى مشابه في يوتيوب عبر مشاركتهم الهاشتاج #ShortsFIFAWorldCup.

مشاهدة المباريات بطريقة أسهل داخل قطر أو خارجها:

سيتمكّن الأشخاص من العثور على أفضل الأماكن وأكثرها ملاءمة لمشاهدة كأس العالم في المنطقة وذلك عبر كتابة (أماكن مشاهدة كأس العالم بالقرب مني) في بحث جوجل. ويجب على أصحاب الأنشطة التجارية مراجعة القواعد المتعلقة بعرض المباريات والفعاليات الرياضية للجماهير العامة قبل تفعيل هذه الميزة وإضافتها على الملف التجاري في جوجل لتظهر بذلك في نتائج البحث. وستُفعّل هذه الميّزة خلال الأيام القادمة استعدادًا للموسم الكروي القادم.

ولمساعدة أكثر من مليون زائر من المتوقع وصولهم إلى قطر، تقدم خرائط جوجل الآن معلومات أكثر دقة وتفصيلًا حول أنظمة النقل والطرق المغلقة. كما أُضيفت تحديثات إلى خرائط جوجل تبيّن الطرق والممرات الخاصة بالمشاة في أنحاء الدوحة، وبعض الأماكن الهامة في قطر.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه عشّاق كرة القدم لبدء موسم كأس العالم يوم الأحد القادم، كما تندرج هذه الميّزات الجديدة ضمن أولويّات الشركة في تنظيم المعلومات حول العالم وإتاحة الوصول إليها بشكل أسهل.