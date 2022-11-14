واتساب تختبر إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من هاتف

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب باختبار إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من هاتف ذكي، وذلك من خلال ميزة، وضع المرافق Companion Mode.

وكانت واتساب قد بدأت أول أمس باختبار إمكانية ربط حسابك في الهاتف بحاسوب لوحي، وذلك بعد أن كانت الميزة تقتصر على ربط الحساب بنسخة سطح المكتب من الخدمة فقط.

وبحسب موقع WABetaInfo – المتخصص برصد ميزات واتساب التجريبية – فإن الخدمة بدأت أيضًا بدعم إمكانية ربط الحساب بهواتف ذكية أخرى، وذلك لمستخدمي الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.22.24.18 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد.

ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة الجديدة، حيث يظهر في شاشة التسجيل أنه يمكن للمستخدم الذين ينزل التطبيق إلى هاتف، اختيار ربطه بهاتف ثانوي بدلًا من إدخال رقم الهاتف، كما يحدث حين يُسجل لأول مرة، وذلك من خلال خيار “ربط جهاز” Link Device.

وبعد ربط حسابك في واتساب بهاتف ذكي جديد، فإن سجل المحادثات سيُزامن عبر الجهازين. ولأن هذه الميزات لا تزال تجريبية، فإن بعضها قد لا يعمل كما ينبغي، وذلك وفق ما أفاد موقع WABetaInfo، الذي ذكر أن القدرة على عرض المواقع المباشرة، وإدارة قوائم الرسائل الجماعية، والملصقات.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن ربط ما مجموعه 4 أجهزة في الوقت ذاته، ما يعني أنه يمكن ربط 4 هواتف ذكية بحساب واتساب واحد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسائل الشخصية والمكالمات ستبقى مشفرة على أي هاتف ذكي آخر مرتبط بالحساب الأصلي.

يُشار إلى أن وضع المرافق، الذي يسمح بربط الحساب بأجهزة متعددة متاح لعدد من مشتركي برنامج واتساب التجريبي الذي ينزلون النسخة الأحدث من التطبيق. ويُعتقد أن الميزة ستُتاح للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

هذا، ولا تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن يمكن للراغبين في تجربتها الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا.