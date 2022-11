كل ما تريد معرفته عن انهيار بورصة FTX لتداول العملات المشفرة 

تحولت (إف تي إكس) FTX من كونها ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم إلى الإفلاس في غضون أسبوع واحد فقط، الأمر الذي هز سوق العملات الرقمية المشفرة بالكامل، وصدم المستثمرين، وترك الأشخاص المتداولين عبر البورصة أمام مسار طويل وشاق في محاولة لاستعادة أموالهم.

وقد انخفضت اليوم أسعار العملات الرقمية مرة أخرى مع تفاقم أزمة إفلاس بورصة FTX خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت عملة البيتكوين – أكبر عملة مشفرة في العالم – بنحو 65% هذا العام، وتُداول اليوم الاثنين عند سعر 16500 تقريبًا وفقًا لبيانات موقع CoinDesk، كما يعتقد المحللون أنها قد تنخفض إلى أقل من 10000 دولار خلال الأيام القادمة.

وفي الوقت نفسه؛ فإن وضع (إيثريوم) Ethereum – ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم – ليس أفضل بكثير، حيث أظهرت بيانات CoinDesk أنها تتداول اليوم عند سعر 1231.53 دولارًا اليوم، بعد أن انخفضت بنسبة تزيد عن 20% خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون صراعهم مع الانهيار غير المسبوق لمجموعة FTX، حيث قال بعض المحللين في الصناعة: “إن انهيار الشركة تسبب في “لحظة بنك ليمان براذرز”، في إشارة إلى انهيار البنك عام 2008 الذي تسبب في حدوث أزمة مالية عالمية”.

قالت المجموعة المالكة لبورصة العملات المشفرة (FTX) إنها بدأت إجراءات الحماية من الدائنين وفقًا لقانون الإفلاس الأمريكي يوم الجمعة الماضي، كما استقال (سام بانكمان-فريد) مؤسسها من رئاسة الشركة، ليشهد سوق العملات المشفرة ضربة قوية لم يشهدها من قبل.

حيث قالت الشركة في منشور عبر حسابها في تويتر يوم الجمعة: “إن كل من (West Realm Shires Services)، و (Alameda Research)، ونحو 130 شركة تابعة – تشكل كلها (مجموعة إف تي إكس) FTX Group – تقدمت طوعًا بإجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي في منطقة ديلاوير، وذلك لبدء تقييم وتسييل أصول المجموعة لمنفعة أصحاب المصلحة العالميين”.

جاء الانهيار المفاجئ والسريع لبورصة FTX بعد يوم واحد فقط من قرار منافستها (بينانس) Binance – أكبر بورصة للعملات المشفرة – المفاجئ بالتراجع عن صفقة استحواذها على (إف تي إكس) التي تواجه أزمة سيولة.

وقد تراجعت (بينانس) عن الصفقة غير الملزمة بعد إلقاء نظرة على سجلات بورصة FTX، وعند هذه النقطة أصبح من الواضح أن مشاكل FTX كانت أكبر من أن تُحل بصفقة استحواذ.

يُذكر أن (سام بانكمان-فريد) الرئيس التنفيذي لبورصة FTX حذر المستثمرين الأسبوع الماضي من أنه بدون ضخ سيولة مالية بقيمة 8 مليارات دولار نقدًا، قد لا يكون أمام الشركة خيار سوى التقدم بطلب للإفلاس، ولم يوضح السبب الكامن وراء هذا العجز.

FTX هي بورصة عملات مشفرة، مما يعني أنها تمكن المستهلكين من شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها مثل البيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى الأصول الرقمية الأخرى مثل: NFTs.

أسس هذه الشركة (سام بانكمان-فريد) Sam Bankman-Fried في عام 2019، واعتبارًا من فبراير 2022 كان لديها أكثر من مليون مستخدم.

وقد عالجت كل من FTX و Binance الغالبية العظمى من تداولات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم قبل بدء إجرات إفلاس FTX يوم الجمعة الماضي، وفقًا لشركة (CoinMarketCap) التي تتبع بيانات سوق العملات المشفرة.

قام (سام بانكمان-فريد) – رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا – ببناء إمبراطورية FTX التي وصلت قيمتها إلى 32 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX حتى يوم الجمعة الماضي.

بدت بورصة (إف تي إكس) أنها وحدة من بين أفضل الوسطاء تشغيلاً في سوق العملات المشفرة، حيث قدم بانكمان-فريد نفسه كمنقذ لشركات العملات المشفرة التي تعثرت هذا العام مع انهيار عملة لونا المشفرة، واشترى الشركات المنافسة، وضم عملاءها إلى بورصته.

على الرغم من النجاحات الظاهرة، كانت هناك الكثير من المشاكل التي بدأت بالظهور مع استقالة (سام ترابوكو) الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا التابعة لمجموعة FTX فجأة، وبعد ذلك بشهر واحد استقال (بريت هاريسون) من منصبه كرئيس لشركة (إف تي إكس يو إس).

