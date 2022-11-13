آبل تُزيل 540 ألف تطبيق مهجور من متجرها في الربع الثالث

أظهرت البيانات الأخيرة من شركة، فينبولد Finbold، أن شركة آبل أزالت خلال الربع الثالث من العام الحالي 540 ألف تطبيق مهجور من متجر التطبيقات التابع لها: آب ستور.

وتعمل شركة آبل باستمرار على إزالة التطبيقات المهجورة من متجر التطبيقات. وخلال الربع الثالث من 2022، انخفض عدد التطبيقات المتبقية في المتجر إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

وبحسب تقرير شركة Finbold، فإن عدد التطبيقات الموجودة في متجر آب ستور هو 1,642,759 تطبيقًا، وذلك بانخفاض قدره 24.79 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من 2022. مع الإشارة إلى أن آخر مرة كان فيها عدد التطبيقات بهذا الانخفاض كان في الربع الثالث من عام 2015، حين كان عدد التطبيقات 1,672,271 تطبيقًا.

وبعد إزالة هذه التطبيقات، لا تزال آبل، خلال الربع الثالث، في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد التطبيقات في المتجر، إذ حافظت جوجل مع متجرها Play Store على المركز الأول بعدد 3,553,050 تطبيقًا، في حين تحتل شركة أمازون المركز الثالث بعدد 483,328 تطبيقًا.

ويُعتقد أن الانخفاض في عدد التطبيقات في متجر آب ستور لا يُعد علامة على فشل المتجر؛ لأنه يأتي في إطار خطة آبل لتخليص المتجر من التطبيقات المهجورة. وقد أصدرت الشركة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، تعميمًا للمطورين قالت فيه: إنها ستبدأ بإزالة التطبيقات التي لم تُحدَّث لفترة طويلة.

وأزالت عملاقة التقنية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 439,000 تطبيق، والسبب في ذلك أنها لم تُحدَّث منذ سنوات. وبلغت نسبة التطبيقات التي لم تحصل على تحديث لسنتين نحو 64 في المئة.

وتعتقد شركة Finbold، المتخصصة في مجال الأسهم والعملات المشفرة، أن هناك علاقة بين انخفاض عدد التطبيقات وانخفاض عائدات متجر آب ستور خلال الربع الأخير من 2022.

ولكن المحلل، إريك وودرينج، من شركة الاستثمار Morgan Stanley، يعتقد أن عملاء آبل أصبحوا ينفقون أقل على التطبيقات بسبب التضخم والمخاوف الاقتصادية الأخرى. وقيل أيضًا: إن إيرادات الألعاب انخفضت بنسبة 14 في المئة، وكان الانخفاض الإجمالي في الإيرادات، الذي بلغت نسبته 5 في المئة، هو الأكبر منذ أن بدأت Morgan Stanley بتتبع البيانات عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات إزالة التطبيقات من آب ستور لا تؤثر في ما سبق أن نُزِّل منها على أجهزة المستخدمين، حتى أن عمليات الشراء ضمن التطبيقات لا تزال مستمرة. ولكن يبدو أن التطبيقات لن تحصل على تحديث مستقبلي.