هذا الامتداد للمتصفحات يميز لك بين علامة التوثيق الرسمية والمدفوعة على تويتر

نشرنا في وقت سابق اليوم مقالًا ذكرنا فيه أن شركة تويتر حدّثت في الأيام الأخيرة خدمة الاشتراك الشهري التابعة لها، تويتر بلو Twitter Blue، لتتيح لأي مشترك فيها الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، التي كانت في السابق حكرًا على المؤثرين، والسياسيين، وكبار الشخصيات.

الآن، ومقابل دفع مبلغ 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، أصبح بإمكان الجميع الحصول على تلك العلامة المميزة، ولكن تويتر لم تكتفِ بذلك، بل اتخذت إجراءً احترازيًا، وهو تمييز من حصل على العلامة لأنه مشترك في تويتر بلو، وبين من هو حساب موثق وبارز حقًا.

وبعد الفوضى التي حصلت بسبب سوء استغلال علامة التوثيق الزرقاء التي حصل عليها المشتركون، قررت تويتر أمس إيقاف خدمة تويتر بلو.

ولكن هناك العديد من الحسابات العادية دفعت وحصلت بالفعل على علامة التوثيق الزرقاء، وبذلك أصبح من الصعب التمييز بينها وبين الحسابات الموثقة الرسمية.

ولحل هذه المشكلة، أطلق المطوران، ويل سيجار وولتر ليم، امتدادًا لمتصفحات الويب يعرض السبب وراء الحصول على علامة التوثيق، وتحمل الأداء اسم: ثمانية دولارات Eight Dollars، في إشارة إلى الثمن الذي يُدفع للحصول على العلامة.

وفي الوقت الراهن، تتوفر الأداة لمتصفح كروم من شركة جوجل، ومتصفح فايرفوكس من مؤسسة موزيلا، وهناك وعد من المطورين بإطلاقها لمتصفح إيدج من شركة مايكروسوفت، ومتصفح سفاري من شركة آبل قريبًا.

وأوضح المطوران على موقع GitHub طريقة تنزيل الأداة التي تنتظر الموافقة لتُتاح عن طريق متجر الامتدادات على كروم، أما على متصفح فايرفوكس، فيمكن تنزيلها من المتجر مباشرة.

وعلى متصفح كروم، يتعين على المستخدم تنزيل الامتداد من موقع GitHub، ثم فك الضغط على الحاسوب، ثم الدخول إلى قسم الامتدادات في المتصفح من خلال الرابط: chrome://extentions، ثم تفعيل وضع المطور Developer Mode من الزاوية العليا اليُمنى، ثم اختيار: load unpacked، ثم اختيار المجلد الذي يوجد فيه ملف التنزيل الخاص بالامتداد.

وبعد تفعيل الأداة من قسم الامتدادات على كروم، فإن الأداة ستغير علامة التوثيق في تويتر من الشكل المعتاد إلى العلامة مع عبارة توضيحية بجانبها ضمن إطار خاص.

وبالنسبة للحسابات الموثقة، فإن الأداة تذكر عبارة: موثق Verified، إلى جانب الاسم، وبالنسبة للحسابات التي حصلت على العلامة بالاشتراك في تويتر بلو، فإن عبارة: مدفوع Paid ستظهر باللون الأزرق مع رمز الدولار بدلًا من علامة “صح”.

تجدر الإشارة إلى أن الأداة لم تعمل حين كانت العربية هي لغة العرض لتويتر، ولكنها تعمل كما ينبغي إن كانت اللغة الإنجليزية هي لغة العرض.