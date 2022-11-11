يوتيوب يطلق ميزة تُسهِّل إدارة جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة

أطلق موقع يوتيوب ميزة جديدة للأسئلة والأجوبة المباشرة Live Q&A صُممت لتُسهِّل على منشئي المحتوى التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر.

وحين يبدأ منشئ المحتوى جلسةً للأسئلة والأجوبة، فإن توجيهًا فوريًا يظهر للمشاهدين كرسالة مثبتة في الدردشة، حيث يمكنهم إرسال أسئلتهم، التي يختار منشئ المحتوى منها ما يريد ليثبته، فيعلم المشاهدون عن أي سؤال يُجاب.

وفي الماضي، كان على منشئي المحتوى البحث ضمن كم هائل من الأسئلة التي تصلهم عبر الدردشة المباشرة، ولكن الميزة الجديدة تأتي لعرض الأسئلة بطريقة منظمة على نحو يُسهّل على منشئي المحتوى إدارة الجلسة. وبعد انتهاء جلسة الأسئلة والأجوبة، يمكن لمنشئي المحتوى العودة إلى الدردشة الحية القياسية.

وقال يوتيوب في منشور على مدونته إن الأسئلة ستُرتّب زمنيًّا فيظهر أولها إرسالًا في الأعلى. ومع أنه لا حد أقصى لعدد الأسئلة المسموحة، إلا أن الأقدم منها لن يظهر في القائمة بعد أن يتخطى عدد الأسئلة المرسلة 200 سؤال.

وأوضح الموقع أن الأسئلة التي تُرسل من خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة تُدار بالأنظمة ذاتها التي تسمح لمنشئي المحتوى بالإشراف على الدردشات المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن المشرفين لن يكونوا قادرين على إدارة الأسئلة في جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة، ولكن المستخدمين الذين لديهم أذونات الإدارة والتحرير سيكونون قادرين على إدارة قائمة الأسئلة، ما يعني قدرتهم على عرض قائمة الأسئلة، واختيار الأسئلة للإجابة، ثم إزالتها.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة في حين يواجه يوتيوب منافسة شديدة من خدمة بث الألعاب تويتش، وخدمة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، التي تتمتع الأخيرة منهما بميزة مخصصة للأسئلة والأجوبة أثناء البث المباشر.

وفي سعيه لمنافسة المنصات الأخرى، عزز يوتيوب عروض البث المباشر بميزات جديدة، بالإضافة إلى ميزة “الشكر الممتاز” Super Thanks التي تتيح للمشاهدين الذين يرغبون في إظهار تقدير إضافي لمقطع فيديو أن يدفعوا لمنشئي المحتوى بواحد من أربعة مبالغ محددة سابقًا، تترواح بين دولارين و50 دولارًا.

ويوفر الموقع أيضًا إمكانية كسب المال من “الدردشة الممتازة” Super Chat. وهناك أيضًا ميزة “الملصقات الممتازة” Super Stickers التي تستهدف المعجبين الذين يرغبون في إظهار دعمهم والتواصل مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم.

وكان يوتيوب أعلن الأسبوع الماضي عن عزمه إطلاق ميزة جديدة تسمح لمجموعة مختارة من منشئي المحتوى بدعوة ضيف للانضمام إلى بث مباشر. وسيكون منشئو المحتوى، بادئ الأمر، قادرين على مشاركة البث عن طريق الهاتف، لأن الميزة لن تتوفر لنسخة سطح المكتب من الموقع.