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تويتر توقف إتاحة علامة التوثيق الزرقاء لمشتركي خدمتها المدفوعة

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تويتر توقف إتاحة علامة التوثيق الزرقاء لمشتركي خدمتها المدفوعة

أفاد مستخدمون بأن علامة التوثيق الزرقاء اختفت من حساباتهم مع أنهم مشتركون في خدمة، تويتر بلو Twitter Blue، وذلك بخلاف ما تَعِد المنصة به المشتركين في الخدمة.

وحتى الآن، فإن صفحة المعلومات الخاصة بخدمة تويتر بلو تنص على أن المشتركين فيها سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء، إضافةً إلى وصول مبكر للميزات الجديدة، مثل: تحرير التغريدات.

ويُعتقد أن تويتر تراجعت عن إتاحة علامة التوثيق الزرقاء لجميع المشتركين في الخدمة، التي تتوفر مقابل 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، وذلك بعد أن أساء مستخدمون استعمالها في انتحال هوية علامات تجارية وشخصيات مشهورة.

وكان مالك تويتر الجديد، الملياردير إيلون ماسك، أعلن عن إطلاق الخدمة قبل يومين لمستخدمي تطبيق المنصة في نظام iOS المشغل لهواتف آيفون من آبل. واليوم الجمعة، لم يعد التطبيق يُظهر خيار التسجيل في خدمة تويتر بلو.

ويُعتقد أن التعليق السريع للخدمة يشير، على الأقل حاليًا، إلى أن خطة ماسك لكسب أرباح جديدة من المستخدمين لا تعمل كما هو مخطط لها.

وأدت خدمة الاشتراك المدفوعة إلى أن أنشئ عدد كبير من المخادعين حسابات احتيالية على تويتر.

ويقول بعض المستخدمين الذين دفعوا بالفعل مقابل الخدمة أن علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم قد اختفت من حساباتهم.

تويتر
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