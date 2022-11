ميتا تسرح فريق أبحاث التعلم الآلي بالكامل 

أعلن مارك زوكربيرج رئيس مجموعة (ميتا) Meta المالكة لشركة فيسبوك أمس عن تسريح أكثر من 11 ألف موظف، وقد شارك رسالة مع الموظفين أشارت إلى أن أولئك الذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي قد يكونون بمنأى عن وطأة التسريح.

قال زوكربيج في رسالته: “لقد قمنا بتحويل المزيد من مواردنا إلى عدد من مجالات النمو ذات الأولوية العالية، مثل: محرك اكتشاف المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، وقطاع الإعلانات، ومنصات قطاع الأعمال، وكذلك ورؤيتنا طويلة المدى للميتافيرس”.

ومع ذلك؛ فقد نشرد اليوم (توماس أهلي) Thomas Ahle عالم أبحاث في ميتا فصل من عمله تغريدة عبر تويتر قائلًا: “إنه فصل هو والمؤسسة البحثية بأكملها التي تُسمى (Probability)، والتي ركزت على تطبيق تقنيات التعلم الآلي عبر البنية التحتية”.

كما أضاف توماس: “كان فريق (Probability) يضم 50 عضوًا؛ ينقسمون إلى 19 شخصًا يقومون بعمل نماذج Bayesian للاحتمالات، و 9 أشخاص يقومون بالتصنيف والتوصيات، و 5 أشخاص يقومون بعمل نماذج مراقبة كفاءة التعلم الآلي لتحسينها، و 17 شخصًا يقومون بتصميم نماذج التحويل البرمجي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المديرين وغيرهم”.

19 people doing Bayesian Modeling, 9 people doing Ranking and Recommendations, 5 people doing ML Efficiency, 17 people doing AI for Chip Design and Compilers. Plus managers and such.

رد عضو آخر في الفريق وهي ( إميلي ماكميلين) كبيرة مهندسي البرمجيات في الفريق من خلال تغريدة أيضًا: “لقد استغرق الأمر حوالي 7 سنوات في ميتا للعثور على فريق مذهل مثل فريق (Probability)، ومن المحزن أن تنتهي الرحلة هنا”.

It took me almost 7 years at Meta to find a team as amazing as Probability.

Sad this train ride is coming to an end, but I am super lucky to be with the Probability folks for this final ride.

— emily mcmilin (@micmylin) November 10, 2022