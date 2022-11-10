جوجل تعلن عن ميزاتها الخاصة بكأس العالم 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن العديد من الميزات لمختلف خدماتها، وهي تركز على مساعدة المستخدمين في البقاء على اطلاع بأحدث مستجدات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنطلق قريبًا في قطر.

وفي محرك البحث، قالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: إنه من خلال البحث عن عبارة، كأس العالم World Cup، يمكن للمستخدمين متابعة منتخباتهم المفضلة والحصول على إشعارات بأخبارهم. ويمكن أيضًا الحصول على إحصاءات مفصلة عن كل مباراة، بالإضافة إلى احتمالات الفوز، والجداول الزمنية للأحداث الرئيسية.

ولمن ليس متفرغًا لمتابعة المباريات كاملةً، فإن الميزة تسمح لهم بعرض نتائج المباريات على الشاشة لرؤيتها في أي وقت. كما تسمح للمستخدمين بتقييم أداء اللاعبين من محرك البحث، ورؤية تقييم الآخرين لأداء لاعبيهم المفضلين. وستوفر الشركة ألعابًا عبر محرك البحث لإحراز الأهداف مع المشاهدين الآخرين.

وفي يوتيوب، قالت جوجل: إنها ستعرض للمستخدمين محتوى خاصًا عبر قناتها الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA World Cup 2022، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة أبرز اللحظات من البطولة لكل مباراة.

واعتبارًا من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيتمكن مشتركو خدمة YouTube TV من مشاهدة المباريات مباشرةً عبر قناتي FOX، و FS1، وبدقة 4K للأعضاء المشتركين بإضافة 4K Plus من يوتيوب. كما ستوفر الشركة محتوى خاصًا بالبطولة من العديد من صناع المحتوى المشاهير، الذين ذكرت منهم قناة أبو فلة.

ولمستخدمي أجهزة جوجل تي في Google TV، قالت الشركة: إنها ستوفر لهم مشاهدة المباريات من خلال تبويب For You، حيث يمكن لهم مشاهدة المباريات مباشرةً، ورؤية أبرز الأشياء، والإعادات، وغير ذلك من قنوات، مثل: +FIFA وغيرها.

ولمستخدمي الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل، وير أو إس Wear OS، قالت الشركة: إنها ستتيح لهم جدولة رؤية المباريات في تطبيق Agenda، وسؤال مساعدها الذكي لتذكيرهم بمواعيد المباريات التالية.

وعن طريق المساعد الذكي أيضًا Google Assistant ستوفر جوجل للمستخدمين أهم المعلومات التي يحتاجون إليها فيما يخص بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستنطلق يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في قطر، لتكون بذلك المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في الشرق الأوسط.