باحثان يكشفان تعقب آبل لمستخدمي آيفون وجمع بياناتهم دون علمهم

أظهر بحث جديد أجراه باحثان أمنيان في شركة البرمجيات (Mysk) أن شركة آبل تجمع معلومات مفصلة عن مستخدمي هواتف آيفون من خلال تطبيقاتها الخاصة حتى عند إيقاف تشغيل خاصية التتبع، وهو تناقض مباشر واضح لما تقوله آبل دائما عن حماية خصوصية مستخدميها.

وقد اكتشف ذلك (تومي مسك) Tommy Mysk، و(طلال حاج بكري) Talal Haj Bakry وهما مطورو تطبيقات وباحثان أمنيان في شركة البرمجيات Mysk، حيث فعلوا خاصية (وقف التتبع) التي تُسمى (iPhone Analytics) في مختلف تطبيقات آيفون، مثل: آب ستور، وتطبيق الموسيقى، وتطبيق الكتب، وتطبيق Apple TV، وتطبيق Stocks، ووجدوا أن كل هذه التطبيقات استمرت في جمع البيانات على الرغم من تفعيل الخاصية.

بحسب ما نشره الباحثان عبر تويتر فإن متجر التطبيقات (آب ستور) يسجل كل ما يقوم به المستخدم داخله لحظيًا، بما يشمل: ما يضغط عليه، وما يبحث عنه، وكذلك المدة الزمنية التي يقضيها المستخدم في كل صفحة، والإعلانات التي شاهدها، بالإضافة إلى كيفية وصوله إلى صفحة تطبيق ما.

🧵

1/5

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022