آبل تحدد موعد إطلاق ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لآيفون 14

قالت شركة آبل اليوم الخميس: إنها ستنفق 450 مليون دولار مع الشركات الأمريكية لتفعيل ميزتها الجديدة التي تسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية.

وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية أن غالبية الإنفاق سيكون لشركة، جلوبال ستار Globastar، التي تُشغِّل الأقمار الصناعية اللازمة لجعل ميزة آبل الجديدة ممكنة.

وبموجب الاتفاق مع جلوبال ستار، فإن آبل لن تحصل على حصة في الشركة، ولكنها تلتزم بإنفاق المال على المعدات وعمليات التشغيل. وستدفع المال مقابل الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تجهيز المحطات الأرضية بنوع جديد من الهوائيات من تصميمها.

وكانت آبل قد أعلنت خلال حدثها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن ميزة نداء الاستغاثة الطارئة عن طريق الأقمار الصناعية بوصفها أبرز ميزات هواتفها الذكية الجديدة: آيفون 14.

وأوضحت الشركة أنه في حال كان المستخدمون خارج نطاق التغطية الخلوية، مثل: المناطق النائية أثناء التخييم، فما يزال بإمكانهم الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق توجيه هواتفهم نحو السماء، والاتصال بواحد من أقمار شركة جلوبال ستار البالغ عددها 24 قمرًا في المدار الأرضي المنخفض.

وستُطلق هذه الميزة في وقت لاحق من الشهر الحالي من خلال تحديث برمجي لهواتف آيفون.

ويوضح إعلان آبل اليوم مدى ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة، ومع ذلك، فإن الخدمة ستكون مجانية لمستخدمي آيفون لمدة عامين، ولا يُعلم ماذا ستطلب آبل من المستخدمين لقاء هذه الخدمة بعد انقضاء المدة.

وقالت آبل: إن الخدمة لن تكون مؤتمتة بالكامل، فهي تتطلب وجود عامل بشري في مراكز الاتصال، حيث يوجد أكثر من 300 موظف في مراكز شركة جلوبال ستار سيعملون على الخدمة.

ويُعتقد أن آبل تسعى من خلال إعلان اليوم أيضًا إلى تسليط الضوء على مقدار ما تنفقه على الموردين في الولايات المتحدة، وقد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن العديد من المكونات التي تستخدمها في أجهزتها تأتي من الولايات المتحدة، ولكنها تُجمع لاحقًا في الصين.

وقالت آبل: إن مدفوعاتها لشركة جوبال ستار ستأتي من صندوق التصنيع المتقدم Advanced Manufacturing Fund التابع لها، وهو مجموعة من الأموال تستخدمها الشركة لدعم الموردين المقيمين في الولايات المتحدة.

ومنذ إنشاء صندوق التصنيع المتقدم عام 2017، دفعت آبل 450 مليون دولار لشركة Corning لإنتاج زجاج هواتف آيفون، و390 مليون دولار لشركة Finisar لتجهيز مصنع لإنتاج مكونات الليزر اللازمة لميزة بصمة الوجه: FaceID، و100 مليون دولار لشركة XPO Logistics، و10 ملايين دولار لشركة Copan Diagnostics لمعدات اختبارات كوفيد-19.