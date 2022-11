ماسك يتراجع عن عبارة التوثيق الجديدة بعد يوم واحد فقط

قال إيلون ماسك اليوم الأربعاء بتغريدة له إنه ألغى عبارة التصنيف، “رسمي” Official، التي ظهرت أسفل الاسم لبعض من حسابات تويتر الرفيعة المستوى لمدة وجيزة اليوم.

وقال المالك الجديد لشركة تويتر بتغريدته: “يرجى ملاحظة أن تويتر ستفعل الكثير من الأشياء الغبية خلال الأشهر المقبلة. سنُبقي على ما يصلح ونغير ما لا يصلح”.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022