عملاقة العملات المشفرة Binance تستحوذ على منافستها FTX

توصّلت باينانس Binance، التي تعد أكبر شركة للعملات المشفرة في العالم، إلى صفقة لشراء بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX بهدف إنقاذها من أزمة سيولة، وذلك مقابل مبلغ لم يُفصح عنه.

وغرّد الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانجبيج جاو، اليوم الثلاثاء قائلًا: إن “هناك أزمة سيولة شديدة” أضّرت ببورصة FTX، وإنه بعد أن طلبت الأخيرة مساعدة Binance، وقعت الشركة “اتفاقية غير ملزمة” بقصد “الاستحواذ الكامل على http://FTX.com والمساعدة في تغطية أزمة السيولة”.

وأضاف جاو أن Binance، التي كان مقرها في بادئ أمرها في الصين، ولكنها الآن تدّعي عدم وجود مقر رسمي لها، ستبذل قصارى جهدها لإنقاذ FTX في الأيام المقبلة، وللشركة حرية التصرف في الانسحاب من الصفقة في أي وقت.

وأكدّ سام بانكمان-فرايد، المالك لبورصة FTX الصفقة في تغريدة له عبر تويتر.

1) Hey all: I have a few announcements to make.

Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).

