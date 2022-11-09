ريلمي تعلن عن هاتفها الجديد Realme 10

أعلنت شركة ريلمي Realme اليوم الأربعاء عن أول هاتف لها من سلسلة-10، وهو: ريلمي 10 Realme 10، الذي يمتاز بأن يتمتع بأداء أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

ويعود الفضل في تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة إلى معالج ميدياتك هيلو جي99 MediaTek Helio G99، الذي يعد أسرع بنسبة 25 في المئة ويستهلك الطاقة أقل بنسبة قدرها 20 في المئة مقارنةً بهاتف Realme 9.

ويحوي Realme 10 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع إمكانية التوسعة إلى 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة رام افتراضية. كما يحوي الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ولأن الذاكرة من نوع UFS 2.2 فإنها تسمح ببدء التشغيل على نحو أسرع بنسبة قدرها نحو 45 في المئة مقارنةً بهاتف Realme 9 مع أن الأخير يحتوي ذاكرة داخلية من النوع ذاته، ولكن يبدو أن الشركة أضافت تحسينات أخرى على الجهاز. هذا، ويمكن توسعة الذاكرة الداخلية حتى 1 تيرابايت ببطاقات مايكرو إس دي microSD.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز، ومستوى سطوع قدره 1,000 شمعة، وطبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس 5 Gorilla Glass 5.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فإن Realme 10 أدنى درجة من سلفه Realme 9، إذ إنه يقدم كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ولا توجد كاميرا للتصوير الفائق العرض. وللمقارنة، فإن Realme 9 يمتاز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا أخرى للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فدقتها 16 ميجابكسل.

ويحوي الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط. وبحسب الشركة، فإن بطارية الهاتف تُشحن بنسبة 50 في المئة في غضون 28 دقيقة، وبنسبة 100 في المئة في غضون 70 دقيقة.

وتعتزم شركة ريلمي إطلاق الهاتف في الأسواق قريبًا، وذلك بسعر 230 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 250 دولارًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 270 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 280 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 300 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.