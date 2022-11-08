واي فاي 7 تصل للهواتف بنهاية 2022 بفضل معالج MediaTek الجديد

أعلنت شركة (ميديا تك) MediaTek اليوم عن معالجها الجديد (Dimensity 9200) المُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي تقول عنه الشركة إنه يجمع بين الأداء القوي، وتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مما يطيل عمر البطارية، وتبديد الحرارة بكفاءة أعلى للتقليل ارتفاع حرارة الهواتف الذكية.

يقدم المعالج الجديد العديد من التطورات مقارنة مع سابقه (Dimensity 9000) مثل: معدل سرعة أعلى بنسبة 10%، وأداء بطاقة الرسوميات GPU أفضل بنسبة 32%، وإعادة تصميم داخلي يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

ستعمل هواتف أندرويد الرئيسية من: شاومي، ون بلس، وأوبو، و ASUS و Vivo بمعالج (Dimensity 9200)، ولكن أولى الهواتف التي ستعمل به قد تصل السوق قبل نهاية العام الحالي 2022، حيث تشير التسريبات إن هاتف (Vivo X90) الذي يعمل بالمعالج الجديد سيصل الأسواق في الأسابيع القليلة المقبلة.

يضم معالج (MediaTek Dimensity 9200) نواة واحدة (Arm Cortex-X3) بسرعة 3.05 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية (Cortex-A715) بسرعة 2.85 جيجاهرتز، وأربعة أنوية (Cortex-A510s) بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

ولكن الاختلاف الأكثر أهمية هو أن معالج (Dimensity 9200) يستخدم طاقة أقل بنسبة 25%، كما طُورت ميزة تبديد الحرارة التي تؤخر ارتفاع درجة حرارة الهاتف أربع مرات أكثر من المعالج السابق (Dimensity 9000).

ويضم المعالج أيضًا وحدة معالجة الرسومات (Arm Immortalis-G715) الجديدة التي لا تقدم فقط تعزيزًا للأداء بنسبة 32%، بل إنها تفعل ذلك مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 41%، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية ارتفاع درجة حرارة هواتف أندرويد أثناء اللعب.

وفي الوقت نفسه، تعد وحدة معالجة الرسومات (Immortalis-G715) هي أول وحدة بمعمارية (Arm) مزودة بتتبع الأشعة القائم على الأجهزة (Hardware-based ray tracing) للحصول على إضاءة وأداء أفضل في الألعاب أثناء التنقل.

لكن أكبر تطور لمعالج (Dimensity 9200) سيكون السماح لهواتف أندرويد بالاتصال بأجهزة التوجيه ونقاط الاتصال باستخدام تقنية الواي فاي 7 – Wi-Fi 7 – التي لم يعتمدها تحالف (Wi-Fi Alliance) رسميًا بعد، فكل ما أُعلن عنه حتى الآن أن الجيل التالي من الواي فاي سيحمل اسم معيار (802.11be).

هذا يجعل ميديا تك أكثر تطلعًا من منافسيها، فمع احتمال أن تُطلق الهواتف الأولى التي تعمل بالمعالج الجديدة قبل نهاية هذا العام، فقد نرى شركة ميديا تك متقدمة على منافستها شركة (كوالكوم) Qualcomm ومعالجاتها (سناب دراجون) التي تعمل بها الهواتف التي تطلقها الشركات في أمريكا والدول الأروبية.

ومع ذلك، فإنه من غير الواضح متى سنرى حتى فوائد تقنية واي فاي 7، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل إنشائها، ناهيك عن توافر أجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى التي تدعمها. فعندما يحدث ذلك؛ من المتوقع أن توفر سرعات تنزيل تصل إلى 30 جيجابت في الثانية، وهي أسرع بكثير من 4.8 جيجابت في الثانية لشبكة Wi-Fi 6E التي ستحل محلها في النهاية.

ولكن لا يزال المستخدمون يقومون بالترقية إلى Wi-Fi 6E، المعيار المحسن لشبكة واي فاي 6 الذي يوسع الوصول إلى طيف 6 جيجاهرتز لسرعات أعلى من 6 جيجاهرتز فوق الطيف الحالي 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز.

لم يقم المستخدمون بترقية ما يكفي من أجهزتهم للاستفادة من النطاق الترددي الأوسع للطيف الجديد، على الرغم من الكشف عن Wi-Fi 6E في عام 2020، ومع ذلك؛ فإن تجهيز الهواتف بمعالجات متوافقة مع Wi-Fi 7 يعني أنها ستكون جاهزة لسرعات أعلى وعرض نطاق ترددي أفضل للإنترنت اللاسلكي بمجرد أن يحصل المستخدمون على فرصة للترقية.