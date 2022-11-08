قائمة هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 حتى الآن

بدأت شركة سامسونج بطرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لعدد من هواتفها، لتكون واحدة من أولى الشركات التي تطلق أحدث إصدار من أندرويد لمستخدميها بعد جوجل.
ويقدم نظام أندرويد 13 العديد من التحسينات في واجهة (Material You) التي قدمتها جوجل في نظام أندرويد 12 العام الماضي، التي تتيح للمستخدم المزيد من خيارات التخصيص للواجهة واختيار الألوان، كما يقدم تحسينات كبيرة في مشغل الوسائط، وإمكانية ضبط إعدادات اللغة وفقا لكل تطبيق، وغيرها الكثير من ميزات الخصوصية والأمان.
كما توفر واجهة (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام أندرويد 13 عددًا من الميزات الجديدة لهواتف سامسونج، منها: ميزة اكتشاف الخصوصية عند مشاركة الصور، ولوحة تحكم جديدة للخصوصية والأمان مماثلة لتلك التي أنشأتها جوجل؛ شاشة قفل جديدة مع المزيد من الميزات القابلة للتخصيص؛ و(وضع الصيانة) Maintenance Mode الذي يخفي بيانات المستخدم عند إرسال الهاتف للإصلاح، وغيرها الكثير.
إليك هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل، والهواتف التي ستحصل عليه خلال الأشهر القادمة:
أولًا؛ هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل:
طرحت سامسونج في 24 أكتوبر الماضي نظام أندرويد 13 لثلاثة هواتف من سلسلة (جالاكسي إس) وهي: Galaxy S22، و Galaxy S22 Plus، و Galaxy S22 Ultra عالميًا.
وفي نوفمبر 2022، بدأت سامسونج بإطلاق النظام لهواتف سلسلتي: Galaxy S21 و Galaxy S20. ولكن النظام متاح للهواتف في أجزاء من أوروبا بما يشمل: ألمانيا وسويسرا، ومن المتوقع أن تطرحه سامسونج في مناطق أخرى بعد فترة وجيزة.
- Galaxy S22 – متوفر عالميًا
- Galaxy S22 Plus – متوفر عالميًا
- Galaxy S22 Ultra – متوفر عالميًا
- Galaxy S21 – متوفر في أوروبا
- Galaxy S21 Plus – متوفر في أوروبا
- Galaxy S21 Ultra – متوفر في أوروبا
- Galaxy S20 – متوفر في أوروبا
- Galaxy S20 Plus – متوفر في أوروبا
- Galaxy S20 Ultra – متوفر في أوروبا
- Galaxy Note 20 – متوفر في أوروبا
- Note 20 Ultra – متوفر في أوروبا
ثانيًا؛ قائمة الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 13 قريبًا:
كشفت سامسونج بشكل رسمي عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لهواتفها في رسالة أرسلتها إلى المستخدمين في كوريا الجنوبية عبر تطبيق (Samsung Members)، كما دعمت هذا الجدول الزمني أيضًا برسائل للمستخدمين في ماليزيا والهند.
من المحتمل أن يختلف هذا المخطط الزمني قليلاً اعتمادًا على منطقتك ووتيرة سامسونج الخاصة في الطرح، لكنه مخطط جيد لما يمكن توقعه.
خلال شهر نوفمبر 2022:
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Quantum3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
خلال شهر ديسمبر 2022:
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
خلال شهر يناير 2023:
- Galaxy A13 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A72
- Galaxy A52
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M62
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M12
خلال شهر فبراير 2023:
- Galaxy A23
- Galaxy A23 5G
- Galaxy A12
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy M13
- Galaxy M22
- Galaxy M23 5G
- Galaxy M32
- Galaxy Tab Active 4 Pro
خلال شهر مارس 2023:
- Galaxy A03
- Galaxy A03s
- Galaxy A04s
- Galaxy A13 LTE
خلال شهر أبريل 2023:
- Galaxy A04