قائمة هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 حتى الآن

بدأت شركة سامسونج بطرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لعدد من هواتفها، لتكون واحدة من أولى الشركات التي تطلق أحدث إصدار من أندرويد لمستخدميها بعد جوجل.

ويقدم نظام أندرويد 13 العديد من التحسينات في واجهة (Material You) التي قدمتها جوجل في نظام أندرويد 12 العام الماضي، التي تتيح للمستخدم المزيد من خيارات التخصيص للواجهة واختيار الألوان، كما يقدم تحسينات كبيرة في مشغل الوسائط، وإمكانية ضبط إعدادات اللغة وفقا لكل تطبيق، وغيرها الكثير من ميزات الخصوصية والأمان.

كما توفر واجهة (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام أندرويد 13 عددًا من الميزات الجديدة لهواتف سامسونج، منها: ميزة اكتشاف الخصوصية عند مشاركة الصور، ولوحة تحكم جديدة للخصوصية والأمان مماثلة لتلك التي أنشأتها جوجل؛ شاشة قفل جديدة مع المزيد من الميزات القابلة للتخصيص؛ و(وضع الصيانة) Maintenance Mode الذي يخفي بيانات المستخدم عند إرسال الهاتف للإصلاح، وغيرها الكثير.

إليك هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل، والهواتف التي ستحصل عليه خلال الأشهر القادمة:

أولًا؛ هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل:

طرحت سامسونج في 24 أكتوبر الماضي نظام أندرويد 13 لثلاثة هواتف من سلسلة (جالاكسي إس) وهي: Galaxy S22، و Galaxy S22 Plus، و Galaxy S22 Ultra عالميًا.

وفي نوفمبر 2022، بدأت سامسونج بإطلاق النظام لهواتف سلسلتي: Galaxy S21 و Galaxy S20. ولكن النظام متاح للهواتف في أجزاء من أوروبا بما يشمل: ألمانيا وسويسرا، ومن المتوقع أن تطرحه سامسونج في مناطق أخرى بعد فترة وجيزة.

Galaxy S22 – متوفر عالميًا

Galaxy S22 Plus – متوفر عالميًا

Galaxy S22 Ultra – متوفر عالميًا

Galaxy S21 – متوفر في أوروبا

Galaxy S21 Plus – متوفر في أوروبا

Galaxy S21 Ultra – متوفر في أوروبا

Galaxy S20 – متوفر في أوروبا

Galaxy S20 Plus – متوفر في أوروبا

Galaxy S20 Ultra – متوفر في أوروبا

Galaxy Note 20 – متوفر في أوروبا

Note 20 Ultra – متوفر في أوروبا

ثانيًا؛ قائمة الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 13 قريبًا:

كشفت سامسونج بشكل رسمي عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم (One UI 5.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 13) لهواتفها في رسالة أرسلتها إلى المستخدمين في كوريا الجنوبية عبر تطبيق (Samsung Members)، كما دعمت هذا الجدول الزمني أيضًا برسائل للمستخدمين في ماليزيا والهند.

من المحتمل أن يختلف هذا المخطط الزمني قليلاً اعتمادًا على منطقتك ووتيرة سامسونج الخاصة في الطرح، لكنه مخطط جيد لما يمكن توقعه.

خلال شهر نوفمبر 2022:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Quantum3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

خلال شهر ديسمبر 2022:

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A51

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

خلال شهر يناير 2023:

Galaxy A13 5G

Galaxy A23

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M62

Galaxy M52 5G

Galaxy M12

خلال شهر فبراير 2023:

Galaxy A23

Galaxy A23 5G

Galaxy A12

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M13

Galaxy M22

Galaxy M23 5G

Galaxy M32

Galaxy Tab Active 4 Pro

خلال شهر مارس 2023:

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A04s

Galaxy A13 LTE

خلال شهر أبريل 2023: