شركة RAZER تطلق خدمة سداد محايدة كربونيًا قابلة للتتبع 

أطلقت شركة Razer – وهي العلامة التجارية الرائدة عالمياً في منتجات الألعاب – أمس (Restorify) وهي خدمة مخصّصة للتجارة الإلكترونية طرحتها (Razer Fintech) ذراع التكنولوجيا المالية للشركة.

خدمة Restorify؛ هي خدمة سداد محايدة كربونيًا وقابلة للتتبّع أطلقتها Razer خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP27 المُقام حاليًا في شرم الشيخ في مصر.

توفّر خدمة Restorify المتاحة عبر موقع (Razer.com) بدءاً من اليوم للمستهلكين فرصة التعويض عن الانبعاثات المتعلّقة بمشترياتهم بواسطة أرصدة الكربون القابلة للتتبّع، وتساعد الشركات على احتساب البصمة الكربونية لمنتجاتها.

ومن المحتمل أن يكون تعويض الكربون أحد التدخّلات الفعّالة المستخدمة لخفض انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. ومع ذلك، عادةً ما تكون أرصدة الكربون مقوّمة بالأطنان المترية، وكلّ منها غير قابل للقسمة بسهولة. وبمثل هذا الحجم، لا يمكن استخدام أرصدة الكربون بسهولة لتعويض المشتريات اليومية.

وتعالج شركة Razer هذه التحديات وأكثر بعدُ من خلال خدمة Restorify، وتسعى إلى دعم رؤية منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوصول إلى 147 دولاراً للطن بحلول العام 2030، حيث إن العالم يأمل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وتتمثّل الدوافع الرئيسية وراء إنشاء خدمة Restorify في تعزيز المزيد من الشفافية والمساءلة في سوق الكربون، وتسهيل تعويض الشركات عن انبعاثاتها، مع تمكين المستهلكين ليكونوا جزءاً من الحل.

وتسعى شركة Razer للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2030 وقد أعطت الأولوية لخفض الانبعاثات وإعادة التدوير في رحلتها لإزالة الكربون. وقد تبنّت الشركة نهج “التفكير في دورة الحياة”، ممّا يعني أنها تتّبع أفضل الممارسات لتقليل الانبعاثات عبر المراحل الرئيسية من دورة حياة منتجاتها، من توريد المعادن إلى التصنيع فالنقل وحتى نهاية عمرها التشغيلي.

وفي هذا الصدد قال مين-ليانغ تان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Razer: “يخوّلنا اعتماد نهج دورة حياة المنتجات تطوير تدخّلات تؤدّي إلى خفض الانبعاثات، ولكن سيظلّ لأرصدة الكربون دور تلعبه في التحوّل إلى صافي انبعاثات صفرية. وفي مسيرتنا للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، أدركنا أنّه لا بدّ من خوض آلام النمو وأنّ جميع أرصدة الكربون ليست متساوية. ومع خدمة Restorify، نأمل أن يعزّز نهجنا الجديد الخاص بأرصدة الكربون المزيد من المساءلة والشفافية في تعويض الكربون”.

للمستهلكين: توفّر Restorify خدمة سداد محايدة كربونياً وقابلة للتتبّع

تعمل خدمة Restorify على تجزئة أرصدة الكربون خلال عملية السداد بحيث يمكن إتاحتها بفئات أصغر؛ ممّا يسمح للمستهلكين بجعل تعويضات الكربون جزءاً من حياتهم اليومية. وتهدف خدمة Restorify إلى إعادة بناء الثقة بتعويضات الكربون من خلال السماح فقط باستخدام تعويضات قابلة للتتبّع، مع تأثيرات محقّقة لإزالة الكربون يستخدمها العملاء. وبعبارة أخرى، بينما يَعدُ بعض المنافسين بتعويض الانبعاثات في المستقبل، يمكن للمستهلكين مع خدمة Restorify أن يطمئنّوا إلى أنّ الانبعاثات المتعلّقة بمشترياتهم قد عُوضت بالفعل.

وقد بدأت Razer بتنظيم مجموعة متنوّعة من مشاريع أرصدة الكربون التي تطمح إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وللقيام بذلك، تعمل Razer بشكل وثيق مع شركاء، مثل: مزوّد حلول الطاقة والحلول الحضرية الرائد (GoNetZero)، بالإضافة إلى منصّة (ESGpedia) التي يمكنها تجميع البيانات الشاملة القابلة للتتبّع من طرف إلى طرف لأرصدة الكربون العالية الجودة من البداية إلى النهاية، ومنصّة الحوسبة السحابية (Amazon Web Services).

وستتيح عربة التسوّق المحايدة كربونياً والقابلة للتتبّع، التي تقدّمها خدمة Restorify، للمستهلكين عرض البصمة الكربونية للمنتج حتى يتمكّنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة.

علاوة على ذلك، سيتسنّى لهم أيضاً أثناء القيام بعملية السداد التعويض عن الانبعاثات المتعلّقة بالمنتجات التي يشترونها من خلال أرصدة الكربون المستخدمة من سجلّات الكربون التي تمّ التحقّق منها. وعند شراء أرصدة الكربون، سيحصل المستهلكون على شهادة توضح بالتفصيل الكمية الإجمالية لانبعاثات الكربون التي تمّ تعويضها من خلال عملية الشراء التي قاموا بها، ونوع المشروع الذي دعمتْه الأرصدة المستخدمة وفي أي دولة، بالإضافة إلى معيار التصديق. ويتمّ تسجيل هذه المعاملات الفردية المجزأة رقمياً في سجلّ (ESGpedia)، حيث يمكن للمستهلكين تتبّع جهودهم لتعويض الكربون. ويفتقر سوق تعويض الكربون الاستهلاكي حالياً إلى هذا المستوى من الشفافية.

كما ستُرصد المشاريع الجارية والإبلاغ عنها بانتظام للتحقّق منها وطمأنة المستهلك إلى سلامة أرصدة الكربون.

للشركات: تشارك Razer أفضل ممارساتها

تؤمن شركة Razer بأنّ العلامات التجارية تتحمّل مسؤولية اعتماد الشفافية مع المستهلكين بشأن البصمة الكربونية لمنتجاتها؛ حتى يتمكّن المشترون من اتباع نهج استهلاكي مسؤول. ولهذا السبب تعتمد خدمة Restorify آلية احتساب لانبعاثات المنتج الشاملة تساعد الشركات على تقدير بصمتها الكربونية بناءً على انبعاثات المنتج عبر دورته الحياتية.

وقد نشأ الدافع لهذه الخدمة من إدراك أنّ بعض الشركات لا تملك الوسائل اللازمة لاحتساب البصمة الكربونية لمنتجاتها فأرادت شركة Razer توفير ذلك.

وستسهم خدمة Restorify أيضاً في تشجيع الشركات وتزويدها بمسار لتقييم التأثير البيئي لمنتجاتها من خلال شهادة (ECOLOGO)، أو شهادة إعلان المنتج البيئي، أو التحقّق من البصمة الكربونية للمنتج بالتعاون مع شريك Razer في (ECOLOGO)، وهي شركة UL الرائدة في علوم السلامة العالمية.

وأخيراً، ستكون خدمة Restorify المحايدة كربونياً متاحة للشركات لدمجها في منصّاتها الحالية. وستعمل Razer مع شركاء من سلسلة التوريد الخاصة بها؛ بالإضافة إلى أكثر من 50,000 تاجر ضمن شبكة Razer Fintech لدعم انتقالهم إلى صافي انبعاثات صفرية من دون تكلفة إضافية. وستدعم منصة أمازون السحابية AWS أيضاً Razer لإتاحة خدمة Restorify لأكثر من 100,000 شريك من 150 دولة.

قال كونور ماكنمارا، المدير الإداري لمنصة Amazon Web Services لرابطة دول جنوب شرق آسيا: “من خلال الالتزام بتزويد جميع مناطق AWS على مستوى العالم بالطاقة باستخدام الطاقة المتجدّدة بنسبة 100٪ بحلول العام 2025، تلتزم AWS بأن تكون المنصّة السحابية الأكثر استدامة في العالم. ويُسهم هذا الالتزام إلى جانب عمق واتساع خدمات بيانات AWS المتميّزة في جعل AWS شريكاً مثالياً لشركة Razer فيما يستهلّان هذا الفصل الجديد المشوّق. ويزوّد هذا التعاون شركة Razer بدعم التطوير والانتقال إلى السوق لخدمة Restorify، وهي خدمة مبتكرة لتتبّع الكربون؛ من شأنها أن توفّر فوائد طويلة الأمد لأعمال Razer وعملائها والبيئة”.