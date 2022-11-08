تقرير: ماسك قد يجعل كامل تويتر خدمة مدفوعة

أفاد تقرير جديد نشره موقع Platformer بأن إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، بحث إمكانية جعل كامل منصة التواصل الاجتماعي مدفوعة.

وقال Platformer: إنه من غير الواضح مدى جدية الخطة، وأضاف: أن هذه الخطوة، إن نُفِّذت، “فلا يبدو أنها وشيكة الحدوث”. ولكنها في الوقت ذاته تُظهر أن ماسك، الذي يُعد أغنى رجل في العالم حاليًا، يبحث في كل الوسائل الممكنة لكسب إيرادات جديدة للمنصة التي اشتراها بمبلغ هائل قدره 44 مليار دولار أمريكي.

ولأن ماسك لا يزال تحت وطأة الضغوط المادية الناجمة عن الصفقة، خاصةً أن 13 مليارًا من قيمة الصفقة هي ديون عليها أن تسددها للمستثمرين، فإنه يسارع الخطى لزيادة إيرادات الشركة في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات الذي عزاه إلى توقف المعلنين عن الإعلان في المنصة.

ماسك و تويتر في أزمة

وللتخلص من الأعباء المادية أيضًا، سرّح ماسك يوم الجمعة الماضي تقريبًا نحو نصف موظفي تويتر، أي نحو 3,700 موظف، وقال حينئذ: إنه كان مجبرًا على ذلك بالنظر إلى أن الشركة تخسر يوميًا نحو 4 ملايين دولار أمريكي.

وكانت تويتر قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها ستطلق برنامجًا يُمكّن المشتركين في خدمتها المدفوعة، تويتر بلو Twitter Blue، من الحصول على تلك العلامة على حساباتهم الشخصية مقابل دفع مبلغ 7.99 دولارات أمريكية شهريًا.

وقال ماسك عن الميزة الجديدة في تغريدة له: “إنها قوة لعامة الناس”. وأضاف: “سيحصل حسابك على علامة توثيق زرقاء، تمامًا كالمشاهير، والشركات، والسياسيين الذين أنت تتابعهم”.

ولكن عديدًا من مستخدمي تويتر وموظفيها أثاروا مخاوف من أن علامات التوثيق الزرقاء المدفوعة قد تسبب إرباكًا قُبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تُسهل على أي مستخدم جعل حسابه مميزًا، وكأنه جهة رسمية، ثم نشر معلومات كاذبة عن نتائج الانتخابات، الأمر الذي قد يسبب إثارةً للفتنة.

وبعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن تأجيل إطلاق هذه الميزة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، رد المدير الذي يعمل على مشروع علامة التوثيق الزرقاء بالقول: “لقد قررنا تأجيل الإطلاق إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الانتخابات”.

ويناقش ماسك ومستشاروه أيضًا طرقًا مختلفة لكسب المال من تويتر. فبالإضافة إلى علامة التوثيق الزرقاء، تحدثوا عن إمكانية فرض رسوم على الرسائل الخاصة التي يمكن للمستخدمين إرسالها إلى المستخدمين البارزين، وفرض رسوم على مشاهدة بعض مقاطع الفيديو. كما ناقشوا إمكانية إحياء تطبيق الفيديو القصير، فاين Vine.