إنستاجرام تطلق ميزة الجدولة داخل التطبيق للحسابات الاحترافية

أطلقت اليوم منصة إنستاجرام ميزة جدولة النشر من داخل التطبيق لجميع الحسابات الاحترافية، وذلك بعد اختبارها مع مستخدمين محددين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تتيح ميزة جدولة النشر الجديدة في إنستاجرام للحسابات الاحترافية جدولة نشر الصور، أو (الريلز) Reels مباشرة في التطبيق حتى 75 يومًا مقدمًا.

الجدير بالذكر أن إنستاجرام كانت تتيح جدولة المنشورات عبر (Creator Studio) منذ عام 2020. ولكن هذه الميزة الجديدة داخل التطبيق ستسهل إدارة المحتوى أثناء التنقل، كما أن القدرة على جدولة (الريلز) على وجه الخصوص يمكن أن تساعد في تحسين أداء المحتوى الخاص بك.

وفقًا لإنستاجرام، ستكون هذه الميزة متاحة فقط للحسابات الاحترافية في هذه المرحلة، على الرغم من أنه يمكن لأي شخص التبديل إلى حساب محترف في التطبيق من خلال الإعدادات.

صرحت إنستاجرام أن الميزة ستظهر للحسابات الاحترافية ابتداءً من اليوم، لذلك إذا لم تظهر، فستتاح لك قريبًا.

يمكنك استخدام ميزة جدولة المحتوى داخل إنستاجرام من خلال الخطوات التالية:

أثناء عملية الإنشاء؛ اضغط على خيار “الإعدادات المتقدمة” Advanced Settings.

اضغط على خيار (جدولة هذا المنشور) Schedule this post، ثم حدد الوقت والتاريخ اللذين تريد النشر فيهما.

عُد إلى المنشور ثم اضغط على خيار (جدولة) Schedule.

يمكنك رؤية المنشورات المجدولة في قسم (المحتوى المجدول) Scheduled Content الذي يمكن الوصول إليه من خلال قائمة الإعدادات داخل التطبيق.

تعتبر هذه الميزة بسيطة للغاية، ولكنها تلغي الحاجة إلى استخدام موقع أو تطبيق Creator Studio المنفصل أو خدمات الجهات الخارجية، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة.

طرحت إنستاجرام أيضًا ميزة (الإنجازات) Achievements في الريلز إلى جانب ميزة جدولة المحتوى، حيث قالت المنصة: “إن الميزة الجديدة تهدف إلى الاعتراف بالجهود التي يبذلها المبدعون في الريلز الخاصة بهم”.

لذلك سيصل المبدعون إلى الإنجازات المتعلقة بإجراءات محددة عند إنشاء الريلز، يتضمن ذلك: التعاون مع منشئ آخر من خلال أداة Collabs أو ملصق Add Yours أو Remix، بالإضافة إلى إمكانية جعل الريلز أكثر تفاعلًا مع استطلاعات الرأي أو الاختبارات.

الجدير بالذكر أن إنستاجرام أعلنت في 4 نوفمبر 2022 أنها ستقدم قريبًا مجموعة كاملة من مجموعة أدوات المقتنيات الرقمية للمبدعين عبر المنصة، هذه المقتنيات الرقمية مثل: الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المصممة لمساعدة المنشئين على جني الأموال عبر المنصة. ستحدث العملية بأكملها بدءًا من إنشاء مجموعة رقمية قابلة للتحصيل وبيعها وشرائها عبر إنستاجرام.

تعمل إنستاجرام على توسيع أنواع المقتنيات الرقمية التي يمكن عرضها في حساب منشئ المحتوى، وستشمل الآن مقاطع الفيديو.