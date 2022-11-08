إليك أهم التغييرات التي حدثت في تويتر منذ تولي ماسك الإدارة 

أتم إيلون ماسك صفقة استحواذه على منصة تويتر يوم 27 أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، ومنذ دخوله مقر الشركة شهدنا الكثير من الأحداث والقرارات الجديدة التي من شأنها أن تغير طبيعة المنصة تمامًا خلال الفترة القادمة.

سنستعرض اليوم جميع التغييرات التي حدثت في تويتر منذ أن تولى إيلون ماسك الإدارة:

1- التسريح الجماعي للموظفين في تويتر:

اتخذ إيلون ماسك أول قرار له في تويتر بمجرد دخوله مقر الشركة يوم 27 أكتوبر 2022؛ وقد كان فصل كلًا من: “باراغ أغراوال” الرئيس التنفيذي للمنصة، و”نيد سيغال” المدير المالي، و”فيجايا غادي” المسؤولة القانونية، و”شون إدجيت” المستشار العام.

ثم فصل المديرين التنفيذيين الآخرين بهدوء، ومنهم من أعلن استقالته، وشمل ذلك فصل المدير العام للتكنولوجيا أثناء إجازته.

ثم بعد أربعة أيام استقالت “سارة بيرسونيت” Sarah Personette رئيسة مبيعات الإعلانات في تويتر، مما أثار قلق المعلنين أكثر.

وبحلول صباح يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022؛ فصل ماسك ما يصل إلى 3700 موظف منهم – ما يقرب من نصف موظفي تويتر – وقد أثر ذلك في جميع أقسام الشركة.

حيث أُبلغ الموظفون في رسالة عبر البريد الإلكتروني مساء الخميس بأن الشركة ستُباشر يوم الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتها العاملة”.

وجاء في الرسالة: “نحن ندرك أن هناك عددًا من الأشخاص الذين قدّموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليقوم بعض الموظفين برفع دعوى قضائية على تويتر بسبب إجراءات الفصل.

وقال ماسك أيضًا: إنه يتوقع تنفيذ خطة فصل الموظفين، وخفض تكاليف البنية التحتية بمقدار مليار دولار سنويًا.

2- رفع سعر خدمة توثيق الحسابات:

أعلن ماسك يوم 1 نوفمبر رفع سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) إلى 8 دولارات شهريًا بدلًا من 5 دولارات، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولارًا شهريًا مقابل الخدمة.

قال ماسك في تغريدة: “القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

ثم بدأت منصة تويتر يوم السبت 5 نوفمبر بإطلاق خدمة (تويتر بلو) Twitter Blue مقابل 8 دولارات شهريًا لمستخدمي التطبيق عبر هواتف آيفون، حيث يتوفر الآن آخر تحديث لتويتر في متجر التطبيقات التابع لآبل (آب ستور) الذي يشير إلى أن المستخدمين الذين يدفعون أجرًا قدره 8 دولارات شهريًا سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء في حساباتهم تمامًا مثل: المشاهير والسياسيين الذين نتابعهم بالفعل.

التحديث مُدرج حاليًا على أنه متاح للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا.

ولكن سرعان ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن تويتر أجّلت حصول المستخدمين على الخدمة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء تجنبًا للتأثير في الانتخابات أو حدوث إرباك؛ لأن الخدمة تُسهل على أي مستخدم توثيق حسابه مما يجعله جهة موثوقًا بها للمستخدمين.

3- انسحاب المعلنين من تويتر:

تسببت قرارات ماسك بتسريح الموظفين وتقليل القيود على المحتوى الذي يُنشر في تويتر بإثارة قلق المعلنين عبر المنصة، وقد دفع هذا شركة IPG – وهي واحدة من أكبر شركات الإعلانات في العالم – إلى توصية عملائها بإيقاف الإنفاق مؤقتًا عبر المنصة.

ويشمل عملاء شركة IPG كلًا من: American Express و Coca-Cola و Fitbit و GoPro و Johnson & Johnson و Levi Strauss & Co و Mattel و Spotify.

كما أوقفت شركات أخرى إعلاناتها عبر تويتر في الأيام الأخيرة، منها: فولكس فاجن، وجنرال موتورز، وفايزر، وأودي. وقد تسبب ذلك في تراجع إيرادات المنصة بشكل كبير أعلن عنه إيلون ماسك عبر حسابه، وأرجع السبب إلى ضغط مجموعات النشطاء على المعلنين!

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

4- عودة خدمة Vine لمقاطع الفيديو:

أجرى ماسك في تغريدة يوم 31 أكتوبر استطلاعًا لآراء متابعيه لمعرفة رغبتهم في إعادة خدمة Vine، وهي خدمة مقاطع الفيديو القصيرة المتوقفة على تويتر.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

وقال نحو 70% من متابعيه نعم، وفي غضون يوم واحد ظهرت تقارير تفيد بأنه أمر المطورين بالعمل على إعادة خدمة Vine، مع موعد نهائي في نهاية العام الحالي.