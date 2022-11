إليك أهم التغييرات التي حدثت في تويتر منذ تولي ماسك الإدارة 

أتم إيلون ماسك صفقة استحواذه على منصة تويتر يوم 27 أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، ومنذ دخوله مقر الشركة شهدنا الكثير من الأحداث والقرارات الجديدة التي من شأنها أن تغير طبيعة المنصة تمامًا خلال الفترة القادمة.

سنستعرض اليوم جميع التغييرات التي حدثت في تويتر منذ أن تولى إيلون ماسك الإدارة:

اتخذ إيلون ماسك أول قرار له في تويتر بمجرد دخوله مقر الشركة يوم 27 أكتوبر 2022؛ وقد كان فصل كلًا من: “باراغ أغراوال” الرئيس التنفيذي للمنصة، و”نيد سيغال” المدير المالي، و”فيجايا غادي” المسؤولة القانونية، و”شون إدجيت” المستشار العام.

ثم فصل المديرين التنفيذيين الآخرين بهدوء، ومنهم من أعلن استقالته، وشمل ذلك فصل المدير العام للتكنولوجيا أثناء إجازته.

ثم بعد أربعة أيام استقالت “سارة بيرسونيت” Sarah Personette رئيسة مبيعات الإعلانات في تويتر، مما أثار قلق المعلنين أكثر.

وبحلول صباح يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022؛ فصل ماسك ما يصل إلى 3700 موظف منهم – ما يقرب من نصف موظفي تويتر – وقد أثر ذلك في جميع أقسام الشركة.

حيث أُبلغ الموظفون في رسالة عبر البريد الإلكتروني مساء الخميس بأن الشركة ستُباشر يوم الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتها العاملة”.

وجاء في الرسالة: “نحن ندرك أن هناك عددًا من الأشخاص الذين قدّموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليقوم بعض الموظفين برفع دعوى قضائية على تويتر بسبب إجراءات الفصل.

وقال ماسك أيضًا: إنه يتوقع تنفيذ خطة فصل الموظفين، وخفض تكاليف البنية التحتية بمقدار مليار دولار سنويًا.

أعلن ماسك يوم 1 نوفمبر رفع سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) إلى 8 دولارات شهريًا بدلًا من 5 دولارات، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولارًا شهريًا مقابل الخدمة.

قال ماسك في تغريدة: “القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022