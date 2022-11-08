إطلاق مهرجان OKX لكرة القدم مع جوائز تصل لمليون دولار

أعلنت منصة OKX، ثاني أكبر منصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، اليوم عن إطلاق مهرجان OKX لكرة القدم استعداداً لنهائيات كأس العالم المرتقبة في قطر هذا الشهر. ويضم المهرجان كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم، ومسابقة للتداول، وصفقات عقود لعملات المشجعين.

وينطلق مهرجان OKX لكرة القدم بإقامة كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم حيث تصل قيمة الجوائز إلى 1 مليون دولار.

وبدءاً من 8 نوفمبر، سيتمكن الجمهور من إصدار ما يصل إلى ثلاثة فرق للرموز غير القابلة للاستبدال بما ينسجم مع فرقهم الوطنية المفضلة. وسيقوم حاملو الرموز غير القابلة للاستبدال بتقاسم مكافآت فورية بقيمة 20 ألفاً من عملة USDT الرقمية في كل مرة يتقدم فيها فريقهم خلال مراحل المجموعة، حيث تنقل مجموعات الجوائز لكل فريق استُبعِد إلى الفريق الذي يقصيه.

وستضيف OKX عشرة دولارات أمريكية إلى مجموع الجوائز لكل رمز غير قابل للاستبدال، مع تقاسم حاملي هذه الرموز للفريق الفائز مجموع الجوائز النهائية بالتساوي في ختام البطولة.

وسيحظى الجمهور أيضاً بفرصة اختبار مهاراتهم لتداول العملات الرقمية ضد بعضهم الآخر ضمن مسابقة تداول كأس كرة القدم 2022. وستشهد هذه المسابقة مشاركة فرق تضم كل واحدة منها 10 متداولين على الأقل، مع فرصة الفوز بجوائز تصل إلى 2 مليون دولار، مع مكافآت للمستخدمين الجدد، وجوائز قائمة على الاختبارات ومكافآت توصية متاحة أيضاً.

وقال حيدر رفيق، رئيس التسويق في منصة OKX: “توجد OKX هنا لمساعدة الناس على إيجاد سبل جديدة ومبتكرة للاستمتاع بما يحبونه. وفي ضوء سعينا لرفع أعلام المنتخبات الوطنية المشاركة هذا العام، آمل أن تساهم سلسلة التجارب الرقمية في منح عالم العملات الرقمية ومجتمعات كرة القدم فرصة الاجتماع معاً، وتعريف المنضمين حديثاً بالفرص الهائلة التي تقدمها تقنيات الويب 3.0 والعملات الرقمية. وتواصل OKX ضخ الاستثمارات في محفظة الويب 3.0 الراهنة ومنصات أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال، وأنا على ثقة بأن هذا المهرجان المتميز سيكون مجرد بداية للفرص الواسعة التي نقدمها للمستخدمين”.

وبدءاً من 11 نوفمبر، ستُطلَق أيضاً سلسلة من صفقات العملات الرقمية لرموز المعجبين في مانشستر سيتي $CITY والبرتغال $POR والأرجنتين $ARG وفلامنغو $MENGO وتشيليز $CHZ في إطار المهرجان. وسترتفع APYs المحتملة للرموز المرصودة بنسبة تصل إلى 300٪ لـ $ CITY و200٪ لـ $ POR و $ ARG و $ MENGO. $ CITY وهو رمز المعجبين الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الذي تُعتبر OKX شريك تبادل العملات الرقمية الرسمي له.

تجدر الإشارة إلى أنه بدءاً من منتصف شهر نوفمبر، ستقوم المنصة بمنح المستخدمين فرصة الفوز بجوائز قيمة تتمثل في صناديق الغموض، المصممة بطابع البطولة الشتوية المرتقبة. ويقدم برنامج التوصية هذا فرصة الفوز بما يصل إلى 10 آلاف دولار من العملات الرقمية أو بطاقات خصم رسوم التداول. وسيحظى حاملو صناديق الغموض في شهر نوفمبر بفرصة الفوز بعملات $CHZ و $ARG و $CITY و $POR بالإضافة إلى مكافآت قيّمة.