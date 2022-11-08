أوبو تعلن عن هاتفها الجديد Oppo A58

أعلنت شركة أوبو اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد، أوبو أي58 Oppo A58، الذي يأتي مع معالج من نوع Dimensity 700، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف، الذي أعلنت عنه الشركة في الصين، ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDD4x بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS2.2 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع SDXC.

ويأتي Oppo A58، الذي يزن 188 جرامًا وسماكته 7.99 ميليمترات، بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.56 بوصات ودقتها 1612×720 بكسل، وهي تدعم معدل إنعاش قدره 90 هرتز.

وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والتصوير بزاوية 77 درجة، وهناك كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. أما الكاميرا الأمامية، التي يحويها قطع أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويأتي معالج Oppo A58 من نوع Dimensity 700 بثماني نوى وتردد 2.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج الرسومات، مالي-جي57 Mali-G57.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا. كما يحوي حساسًا للبصمة في زر جانبي.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1. وهو يدعم تقنية بلوتوث 5.3، بالإضافة إلى شبكة الجيل الخامس 5G.

وتعتزم أوبو طرح هاتفها الذكي الجديد بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والبنفسجي، وهو سيُباع اعتبارًا من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بسعر يعادل 234 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيُباع من الهاتف خياران آخران مع ذواكر: 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، ولكن لم يُعلن حاليًا عن أسعارهما، وكذلك لم يُعلن عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.