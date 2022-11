ماسك يهدد بالتعليق الدائم لكل حساب موثق ينتحل هوية حساب آخر

حذّر الملياردير إيلون ماسك يوم الأحد من أن منصة التواصل الاجتماعي تويتر ستُعلّق، على نحو دائم، أي حساب ينتحل هوية حساب آخر.

وأصدر المالك الجديد لتويتر تحذيره بعد أن غيّر بعض المشاهير من ذوي الحسابات الموثقة على المنصة أسماء العرض الخاصة بهم، وليس أسماء المستخدمين، لتحمل اسم إيلون ماسك مع صورته الشخصية، وذلك ردًا على قرار أغنى رجل في العالم تمكين أي مستخدم من الحصول على علامة الحسابات الموثقة الزرقاء من خلال دفع مبلغ 8 دولارات أمريكية شهريًا.

ونشر ماسك تغريدة قال فيها: “من الآن فصاعدًا، سيُعلَّق على نحو دائم أي حساب على تويتر يتورط في انتحال الهوية دون التصريح بأن الغرض من ذلك هو السخرية”. ومع أن تويتر كانت في السابق تُحذر قبل تعليق الحسابات، إلا أنه بعد إتاحة ميزة الحسابات الموثقة على نطاق واسع، فإن الحسابات الموثقة ستُعلق دون أي تحذير.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022