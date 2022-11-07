ماسك يهدد بالتعليق الدائم لكل حساب موثق ينتحل هوية حساب آخر

حذّر الملياردير إيلون ماسك يوم الأحد من أن منصة التواصل الاجتماعي تويتر ستُعلّق، على نحو دائم، أي حساب ينتحل هوية حساب آخر.

وأصدر المالك الجديد لتويتر تحذيره بعد أن غيّر بعض المشاهير من ذوي الحسابات الموثقة على المنصة أسماء العرض الخاصة بهم، وليس أسماء المستخدمين، لتحمل اسم إيلون ماسك مع صورته الشخصية، وذلك ردًا على قرار أغنى رجل في العالم تمكين أي مستخدم من الحصول على علامة الحسابات الموثقة الزرقاء من خلال دفع مبلغ 8 دولارات أمريكية شهريًا.

ونشر ماسك تغريدة قال فيها: “من الآن فصاعدًا، سيُعلَّق على نحو دائم أي حساب على تويتر يتورط في انتحال الهوية دون التصريح بأن الغرض من ذلك هو السخرية”. ومع أن تويتر كانت في السابق تُحذر قبل تعليق الحسابات، إلا أنه بعد إتاحة ميزة الحسابات الموثقة على نطاق واسع، فإن الحسابات الموثقة ستُعلق دون أي تحذير.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

وقال ماسك أيضًا: إن أي تغيير في الاسم سيؤدي إلى فقدان علامة التوثيق الزرقاء مؤقتًا.

وكانت تويتر قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها ستطلق برنامجًا يُمكّن المشتركين في خدمتها المدفوعة، تويتر بلو Twitter Blue، من الحصول على تلك العلامة على حساباتهم الشخصية مقابل دفع مبلغ 7.99 دولارات أمريكية شهريًا.

وقالت تويتر عن الميزة الجديدة في إعلانها: “إنها قوة لعامة الناس”. وأضافت: “سيحصل حسابك على علامة توثيق زرقاء، تمامًا كالمشاهير، والشركات، والسياسيين الذين أنت تتابعهم”.

ولكن عديدًا من مستخدمي تويتر وموظفيها أثاروا مخاوف من أن علامات التوثيق الزرقاء المدفوعة قد تسبب إرباكًا قُبيل انتخابات يوم الثلاثاء المقبل؛ لأنها تُسهل على أي مستخدم جعل حسابه مميزًا، وكأنه جهة رسمية، ثم نشر معلومات كاذبة عن نتائج الانتخابات، الأمر الذي قد يسبب إثارةً للفتنة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد بأن تويتر أجّلت تمكين مشتركي خدمة الاشتراك الشهري الجديدة من الحصول على علامة توثيق الحسابات الزرقاء إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن إتاحة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك شهري هي إحدى التغييرات التي يعمل عليها إيلون ماسك، الذي استحوذ على شركة تويتر يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إتمام صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي.

ولأن ماسك لا يزال تحت وطأة الضغوط المادية الناجمة عن الصفقة، خاصةً أن 13 مليارًا من قيمة الصفقة هي ديون عليها أن تسددها للمستثمرين، فإنه يسارع الخطى لزيادة إيرادات الشركة في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات الذي عزاه إلى توقف المعلنين عن الإعلان في المنصة.

وللتخلص من الأعباء المادية أيضًا، سرّح ماسك يوم الجمعة الماضي تقريبًا نحو نصف موظفي تويتر، أي نحو 3,700 موظف، وقال حينئذ: إنه كان مجبرًا على ذلك بالنظر إلى أن الشركة تخسر يوميًا نحو 4 ملايين دولار أمريكي.