تيليجرام تدعم ميزة المواضيع في المجموعات الكبيرة ومُعرفات على بلوكتشين

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام عن تحديث جديد قالت إنه: يضيف “المواضيع” لتنظيم المناقشات في المجموعات الكبيرة، وشكلًا جديدًا من المعرفات القابلة للتحصيل والمضمونة على سلسلة الكتل Blockchain، بالإضافة إلى تحويل الرسائل المرئية إلى نص.

وأشارت تيليجرام إلى أن مجموعاتها تدعم التجمعات الضخمة بمئات الآلاف من المستخدمين، وبهدف الحفاظ على سهولة قراءة هذه المحادثات، يمكن الآن للمجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو تفعيل الموضوعات، وإنشاء أقسام منفصلة لأي موضوع.

وأوضحت الخدمة أن الموضوعات تعمل مثل محادثة منفصلة داخل المجموعة، وتدعم وسائط مشارَكة و إعدادات إشعارات خاصة بها. وللأعضاء الحرية لمناقشة أي موضوع، مع الاستفادة من ميزات تيليجرام الأخرى، مثل: الاستفتاءات، والرسائل المثبتة، والحسابات الآلية: بوتات.

ولأن ميزة المواضيع مصممة خصوصًا من أجل المجموعات الكبيرة، فقد ذكرت تيليجرام أنها تتوقع في وقت لاحق من العام الحالي تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات، مصممة خصوصًا من أجل المجموعات الصغيرة.

هذا، ويمكن لمشرفي المجموعة تفعيل الموضوعات من إعدادات المجموعة الخاصة بهم، ويمكنهم التحكم فيمن يُسمح لهم بإنشاء وإدارة الموضوعات من قسم الصلاحيات.

وبالإضافة إلى ميزة المواضيع، قالت تيليجرام: إنه يمكن لمستخدميها تسهيل تواصل الآخرين معهم، أو العثور على مجموعاتهم وقنواتهم العامة من خلال المعرفات. وبالإضافة إلى المعرف “اسم المستخدم” الأساسي، يمكن الآن تعيين عدة معرفات قابلة للتحصيل لكل حساب من حساباتك أو محادثاتك العامة.

وذكرت الخدمة أن شبكة سلسلة الكتل TON تؤمن ملكية المعرفات القابلة للتحصيل. ويمكن شراء وبيع المعرفات عبر المنصة الجديدة Fragment من أجل توفير طريقة سهلة وآمنة للحصول على نطاقات تيليجرام -عالية القيمة- وتبادلها.

وتعمل المعرفات القابلة للتحصيل تمامًا مثل @usernames الأساسية، فهي تظهر في نتائج البحث العام، ولها روابطها الخاصة التي يمكن استخدامها خارج تيليجرام: username.t.me و t.me/username.

وعلى عكس المعرف “اسم المستخدم” الأساسي، يمكن أن يكون طول المعرفات القابلة للتحصيل أقل من 5 أحرف، وهذا يسهّل الحصول على معرفات فريدة، مثل: @news، أو @games. وحين يحصل المستخدم على المعرف فإنه سيتمتع بتحكم كامل في المعرفات القابلة للتحصيل، والقدرة على بيعها، أو الاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا. ويمكن إلغاء تنشيط أي اسم مستخدم قابل للتحصيل، وهذا يجعله غير مرئي في نتائج البحث دون فقدانه.

وبعد إتاحة ميزة تحويل أي رسالة صوتية إلى نص لمشتركي الخدمة المدفوعة “تيليجرام المميز”، أضاف التحديث الجديد الميزة نفسها إلى الرسائل المرئية مما يسمح للمشتركين بالخدمة بالحصول على نسخة نصية فورية.

وبالإضافة إلى الميزات الآنفة الذكر، قالت تيليجرام: إنها أضافت 10 حزم جديدة للرموز التعبيرية، وأعادت تصميم الوضع الليلي في تطبيقها على نظام iOS، ودعمت تغيير حجم النص على نظام أندرويد، بالإضافة إلى تحسينات طفيفة في التصميم، مثل: تأثيرات حركية جديدة عند التمرير إلى اليسار للرد، وفتح قائمة جديدة تحوي العديد من خيارات الاتصال عند النقر على رقم هاتف المستخدم في صفحة ملفه الشخصي.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام iOS، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.