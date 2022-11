ماسك يعلن عن مزايا جديدة قادمة إلى تويتر قريبًا

أعلن إيلون ماسك في تغريدة أمس أن منصة تويتر ستضيف ميزة نشر التدوينات الطويلة قريبًا، ويتبع ذلك إمكانية تحقيق الدخل المالي للمبدعين من جميع أشكال المحتوى، وهذا يعني أن المنصة ستشهد تغييرًا جذريًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ماسك في تغريدة لاحقة: “يذكرني البحث في تويتر بخدمة Infoseek التي كانت متاحة 1998، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين تجربة البحث في المنصة”.

Search within Twitter reminds me of Infoseek in ‘98! That will also get a lot better pronto.

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022