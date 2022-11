كيف تحصل على تطبيق BlueSky الجديد المنافس لتويتر؟

أثار جاك دورسي – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر – ضجة كبيرة في سوق منصات التواصل الاجتماعي في نهاية الشهر الماضي، حيث أعلن عن إطلاق الإصدار التجريبي من تطبيقه الاجتماعي اللامركزي الجديد (بلو سكاي) BlueSky، وذلك بالتزامن مع إتمام إيلون ماسك صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

يُروج لتطبيق (BlueSky) على أنه تطبيق تواصل اجتماعي لامركزي منافس أو بديل لتويتر، كما يقول دورسي: “إنه سيكون منافسًا لأي شركة تحاول امتلاك الأساسيات الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات الأشخاص الذين يستخدمونها”.

بمجرد أن أعلن جاك دورسي عن أن تطبيق (Bluesky) اللامركزي الجديد بحاجة لمختبرين تجريبيين، حصل التطبيق على 30 ألف طلب في قائمة الانتظار لأشخاص متحمسين لتجربته خلال يومين فقط.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜

— bluesky (@bluesky) October 20, 2022