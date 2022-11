جاك دورسي يعتذر رداً على التسريح الجماعي لموظفي تويتر

استجاب (جاك دورسي) – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر – لعمليات التسريح الجماعي للموظفين التي قام بها إيلون ماسك، بالقول: “إنه يتحمل المسؤولية عن سبب وجود الجميع في هذا الموقف لأنه طور الشركة بسرعة كبيرة جدًا”.

كتب جاك دورسي تدوينة أمس السبت يشيد فيها بصمود الموظفين قائلًا:”موظفو تويتر يتمتعون بالقوة والقدرة على الصمود، وسيجدون دائمًا طريقة بغض النظر عن مدى صعوبة هذه اللحظة، أدرك أن الكثيرين غاضبون مني. أنا أتحمل المسؤولية عن سبب وجود الجميع في هذا الموقف: لقد طورت حجم الشركة بسرعة كبيرة. أعتذر عن ذلك”.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

