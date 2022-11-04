موظفون يقاضون تويتر بعد حملة التسريح الجماعي

رفع موظفون سابقون لدى شركة تويتر دعوى قضائية ضدها، وقالوا إنهم لم يتلقوا بلاغًا كافيًا بموجب القانون الفيدرالي وقانون كاليفورنيا بشأن فقدانهم وظائفهم، وسط تسريح جماعي مستمر لموظفي الشركة.

ورفع خمسة موظفين حاليين أو سابقين لدى تويتر الدعوى القضائية الجماعية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية يوم الخميس، ومنهم: إيمانويل كورنيت، وهو مهندس برمجيات معروف برسومه الكرتونية الساخرة التي تنتقد وادي السيليكون، الذي طُرد يوم الثلاثاء، وفقًا للشكوى.

ووفقًا لشبكة إن بي سي الإخبارية NBC News، فقد أبلغت شركة تويتر الموظفين مساء الخميس بأنها ستبدأ بالتسريح، وذلك بعد أيام من سيطرة إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعة الفضاء سبيس إكس، على تويتر بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

أبلغ موقع Twitter الموظفين مساء الخميس ، بعد أيام من سيطرة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX Elon Musk على الشركة ، أنها ستبدأ في تسريح الموظفين ، وفقًا لاتصالات حصلت عليها NBC News.

وفي البريد الإلكتروني، قالت تويتر إن الموظفين سيتلقون بلاغًا بشأن توظيفهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل إن كانوا سيستمرون في العمل، أو عبر البريد الإلكتروني الشخصي إن كان عملهم في الشركة قد انتهى.

ويتوقع موظفو تويتر أن تُخفض الشركة قوتها العاملة بنسبة 50 في المئة، ما يعني أنها ستُسرح ما يقرب من 3,700 موظف.

ويتطلب قانون الإبلاغ بالتعديل وإعادة تدريب العمال Worker Adjustment and Retraining Notification Act الفيدرالي من أصحاب العمل تقديم بلاغ مسبق، وذلك في غضون 60 يومًا من التسريح الجماعي للعمال أو إغلاق المصانع.

وتنص الشكوى على أن “المدعين يقدمون هذا الإجراء سعيًا لضمان امتثال تويتر للقانون وتقديم البلاغ المطلوب أو مدفوعات إنهاء الخدمة فيما يتعلق بحالات التسريح المتوقعة”.

وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار أمر يطلب من تويتر الامتثال لقانون الإبلاغ بالتعديل وإعادة تدريب العمال. كما يسعى أيضًا إلى منع تويتر من حث الموظفين على التوقيع على المستندات التي فيها تنازل عن حقهم في المشاركة في التقاضي.