ماسك يُقرّ بوجود انخفاض حاد في إيرادات تويتر ويوضح السبب

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، اليوم الجمعة: إن الشركة تعاني من انخفاض حاد في الإيرادات بسبب أن المعلنين توقفوا عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة نُشرت عبر حسابه الرسمي على تويتر، ألقى الملياردير ماسك باللوم على مجموعات النشطاء التي تضغط على المعلنين، وقال: إن تويتر لم تغير إستراتيجية الاعتدال الخاصة بالمحتوى، مضيفًا أن الشركة فعلت كل ما في وسعها لإرضاء النشطاء.

ولم يحدد ماسك، الذي يرأس أيضًا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس، مقدار الانخفاض في إيرادات تويتر، كما أنه لم يقدم دليلًا على أن السبب في ذلك هو ضغط مجموعات النشطاء على المعلنين.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

وكرر ماسك تصريحاته في مقابلة بمؤتمر بارون للاستثمار Baron Investment Conference اليوم، حيث قال: “لم نُجر أي تغيير في عملياتنا بأي حال من الأحوال”. وأضاف: “وقد فعلنا قصارى جهدنا لإرضائهم ولكن شيئًا لم يُجدِ نفعًا. لذا، فإن هذا مصدر قلق بالغ. وأنا أعتقد صراحةً أن هذا عدوان على التعديل الأول”.

ويقصد ماسك بذلك التعديل الأول لنص الدستور الأصلي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو التعديل الذي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الإنصاف من المظالم. مع الإشارة إلى أن التعديل الأول كان من بين 10 تعديلات أخرى اعتُمدت عام 1791.

وفي الأيام الأخيرة، قال عدد من الشركات: إنها ستُوقف مؤقتًا إعلاناتها عبر تويتر لترى كيف ستتغير الأمور تحت ملكية ماسك. وتعد شركتا صناعة السيارات جنرال موتورز وأودي، المنافستان لشركة تسلا، بالإضافة إلى عملاقة صناعة الأغذية جنرال ميلز، من بين الشركات التي أوقفت الإعلان عبر تويتر بعد أن أتم ماسك يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم صفقة استحواذه على تويتر التي بلغت قيمتها نحو 44 مليار دولار أمريكي. ونصحت شركة IPG المتخصصة في مجال الإعلانات عملاءها بالتوقف مؤقتًا عن الإعلان عبر تويتر.

ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام، فقد أبلغت تويتر موظفيها أمس الخميس بأنها ستبدأ بتسريح العديد منهم، ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن موظفين، فإن القسم الخاص باعتدال المحتوى سيتأثر أيضًا بعمليات التسريح.