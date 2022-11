ماسك يُقرّ بوجود انخفاض حاد في إيرادات تويتر ويوضح السبب

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، اليوم الجمعة: إن الشركة تعاني من انخفاض حاد في الإيرادات بسبب أن المعلنين توقفوا عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة نُشرت عبر حسابه الرسمي على تويتر، ألقى الملياردير ماسك باللوم على مجموعات النشطاء التي تضغط على المعلنين، وقال: إن تويتر لم تغير إستراتيجية الاعتدال الخاصة بالمحتوى، مضيفًا أن الشركة فعلت كل ما في وسعها لإرضاء النشطاء.

ولم يحدد ماسك، الذي يرأس أيضًا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس، مقدار الانخفاض في إيرادات تويتر، كما أنه لم يقدم دليلًا على أن السبب في ذلك هو ضغط مجموعات النشطاء على المعلنين.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022