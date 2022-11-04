سامسونج تعتزم جلب دقة 8K إلى شاشتها المنحنية الفائقة العرض

كشفت شركة أي إم دي AMD خلال حدث RDNA3 GPU أمس الخميس عن أن شركة سامسونج تعتزم جلب دقة 8K الفائقة إلى شاشاتها المنحنية الفائقة العرض.

وقالت AMD: إن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية ستطلق شاشات 8K المنحنية مع منفذ ديسبلاي بورت 2.1 DisplayPort 2.1، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالشاشات، ولكنها اكتفت بالقول: إنه سيُعلن عن مزيد من التفاصيل خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CED 2023 مطلع شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

ومع نسبة الطول إلى العرض الخاصة بشاشات سامسونج المنحنية والفائقة العرض والبالغة 32:9، فيبدو أن دقة 8K لن تكون مطابقة لمعايير الدقة الخاصة بنسبة الأبعاد الشائعة 16:9.

فعلى سبيل المقارنة، تأتي شاشة Odyssey G9، التي تقول سامسونج: إنها بدقة 5K، مع 1440 بكسل طولًا و5120 بكسل عرضًا، ومن المعروف أن دقة 1440 بكسل طولًا هي لدقة 2K حسب نسبة الأبعاد 16:9، أما دقة 4K فتأتي مع 2,160 بكسل طولًا و3840 بكسل عرضًا.

يُشار إلى أن شركة AMD أعلنت خلال الحدث عن الجيل القادم من بطاقات الرسومات RX 7900 XTX و RX 7900 XT، اللتين تعدان الأوليين في دعم معمارية RDNA 3 الجديدة، وهذا ما يعني أنهما تستخدمان تصميمًا للشرائح شبيهًا بمعالجات الشركة Ryzen.

وقالت الشركة: إن البطاقتين ستُطرحان في السوق اعتبارًا من 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بسعر 999 دولارًا أمريكيًا لبطاقة RX 7900 XTX، وبسعر 899 دولارًا أمريكيًا لبطاقة RX 7900 XT.