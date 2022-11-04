أجهزة محمولة

سامسونج تعتزم جلب دقة 8K إلى شاشتها المنحنية الفائقة العرض

سامسونج تعتزم جلب دقة 8K إلى شاشتها المنحنية الفائقة العرض
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كشفت شركة أي إم دي AMD خلال حدث RDNA3 GPU أمس الخميس عن أن شركة سامسونج تعتزم جلب دقة 8K الفائقة إلى شاشاتها المنحنية الفائقة العرض.

وقالت AMD: إن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية ستطلق شاشات 8K المنحنية مع منفذ ديسبلاي بورت 2.1 DisplayPort 2.1، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالشاشات، ولكنها اكتفت بالقول: إنه سيُعلن عن مزيد من التفاصيل خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CED 2023 مطلع شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

ومع نسبة الطول إلى العرض الخاصة بشاشات سامسونج المنحنية والفائقة العرض والبالغة 32:9، فيبدو أن دقة 8K لن تكون مطابقة لمعايير الدقة الخاصة بنسبة الأبعاد الشائعة 16:9.

فعلى سبيل المقارنة، تأتي شاشة Odyssey G9، التي تقول سامسونج: إنها بدقة 5K، مع 1440 بكسل طولًا و5120 بكسل عرضًا، ومن المعروف أن دقة 1440 بكسل طولًا هي لدقة 2K حسب نسبة الأبعاد 16:9، أما دقة 4K فتأتي مع 2,160 بكسل طولًا و3840 بكسل عرضًا.

يُشار إلى أن شركة AMD أعلنت خلال الحدث عن الجيل القادم من بطاقات الرسومات RX 7900 XTX و RX 7900 XT، اللتين تعدان الأوليين في دعم معمارية RDNA 3 الجديدة، وهذا ما يعني أنهما تستخدمان تصميمًا للشرائح شبيهًا بمعالجات الشركة Ryzen.

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وقالت الشركة: إن البطاقتين ستُطرحان في السوق اعتبارًا من 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بسعر 999 دولارًا أمريكيًا لبطاقة RX 7900 XTX، وبسعر 899 دولارًا أمريكيًا لبطاقة RX 7900 XT.

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