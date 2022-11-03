واتساب تبدأ بإطلاق ميزة المجتمعات للجميع مع ميزات مهمة أخرى

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الخميس عن الإطلاق العالمي لميزة المجتمعات Communities، التي كشفت عنها في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت واتساب، التابعة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: “كما شاركنا في وقت سابق من العام الحالي، فإننا عملنا بجد لبناء المجتمعات Communities، وهو تحديث كبير بشأن مستقبل قدرة لناس على التواصل عبر واتساب في المجموعات التي تهمهم”.

وأضافت الشركة: “واليوم، يسعدنا الإعلان أننا بدأنا بإطلاق المجتمعات على واتساب عالميًا، وهي ستكون متاحة للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأوضحت واتساب أن مجتمعات، مثل: الأحياء السكنية، وأولياء الأمور في المدارس، وأماكن العمل، يمكنها الآن ربط مجموعات متعددة معًا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب.

وللبدء باستخدام الميزة الجديدة، يتعين على المستخدمين النقر على علامة تبويب المجتمعات الجديدة في الجزء العلوي من الدردشات على أندرويد، وفي الجزء السفلي على iOS. ومن هناك يمكنهم إنشاء مجتمع جديد، أو إضافة مجموعات موجودة.

وما إن يدخل المستخدم في مجتمع، فيمكنه بسهولة التبديل بين المجموعات المتاحة للحصول على المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب، ويمكن للمسؤولين إرسال التحديثات المهمة للجميع في المجتمع.

وأشارت واتساب إلى أنها تهدف من المجتمعات إلى الارتقاء بكيفية تواصل المنظمات مع مستوى من الخصوصية والأمان لا يوجد في أي مكان آخر. وأضافت أن البدائل المتاحة في الوقت الراهن تتطلب تطبيقات موثوقة أو شركات برمجيات لديها نسخة من الرسائل، ونحن نعتقد بأنهم يستحقون مستوى أعلى من الأمان الذي يوفره التشفير “طرف-إلى-طرف”.

وإضافة إلى ميزة المجتمعات، أعلنت واتساب عن إطلاق ثلاث ميزات أخرى، وهي: القدرة على إنشاء استطلاعات في الدردشات، ورفع عدد الأشخاص الذي يمكنهم الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية إلى 32 شخصًا، ورفع عدد المستخدمين الذين يمكنهم الانضمام إلى المجموعات إلى 1024 شخصًا.

وأشارت واتساب إلى أنها عملت مع أكثر من 50 منظمة في 15 بلدًا لتطوير ميزة المجتمعات، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أعلن عن الميزات الجديدة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: “إن المجتمعات تجعل المجموعات أفضل من خلال تمكين المجموعات الفرعية، وسلاسل المحادثات المتعددة، وقنوات الإعلان، والمزيد. نحن أيضًا بصدد نشر استطلاعات الرأي، وإجراء مكالمات مرئية تضم 32 شخصًا أيضًا. إن كل شيء مؤمن من خلال التشفير “من طرف إلى طرف” حتى تظل رسائلك خاصة”.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام iOS من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.