سامسونج تقدم عروضًا مميزة لعشاق كرة القدم في السعودية احتفالًا بكأس العالم 

أطلقت شركة سامسونج حملة “Let’s Bring It All Home” التي تسلط الضوء على تطبيق (SmartThings) الذي يساعد العملاء على بناء تجربة منزلية متكاملة من خلال منتجاتها، وما تشتمل عليه من مميزات فريدة، لدعمها بتقنيات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي، وذلك احتفالاً بقرب كأس العالم لكرة القدم الذي ينتظره الكثيرون، وحرصاً منها على توفير تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق الرياضة.

تُسلط هذه الحملة الضوء على مجموعة متنوعة من منتجات سامسونج بما يشمل: أحدث تلفزيونات Neo QLED 8K، وهواتف جالكسي Z Fold4 و Z Flip4، وجهاز العرض Freestyle.

وبذلك، ستكون الفرصة سانحة أمام عشاق كرة القدم للاستمتاع بهذه المجموعة الرائعة من أجهزة سامسونج، ومشاهدة المباريات في أي وقت ومن أي مكان وفي إطار مساحة متصلة مع بعضها بالاعتماد على تطبيق SmartThings.

ومن جانبه قال محمد العزاوي، رئيس التسويق الرقمي والعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة سامسونج: “لقد تمكنت سامسونج للإلكترونيات على مر السنين من تقديم مجموعة هائلة من الابتكارات التي تساعد الأشخاص في التغلب على أي عقبات قد يواجهونها، إلى جانب خلق تجارب جديدة للارتقاء بجودة حياتهم. وتركز سامسونج على تطوير منتجات مخصصة تعمل على دعم فلسفتها التي تضع المستخدمين في مقدمة اهتماماتها، مع تأكيدها في الوقت ذاته على تمكين الأفراد من استخدام التقنيات الرائدة”.

وأضاف: “تمثل هذه الحملة شهادة واضحة على نهجنا المتمحور حول راحة العملاء وإسعادهم، كما تعد بادرة تقدير لعشاق كرة القدم الذين سيستفيدون من مجموعة واسعة من الخيارات لمشاهدة المباريات على منظومة أجهزتنا المتصلة لتعزيز تجربتهم، بما في ذلك” الفيديو الرقمي على هواتف جالكسي Z Fold4 و Z Flip4، والاستمتاع بتجربة حقيقية غامرة على شاشات تلفزيون Neo QLED 8K، ومتابعة آخر التحديثات المتطابقة على ساعة جالكسي Watch5″.

تتحول مجموعة من منتجات سامسونج المنزلية إلى منظومة متصلة أثناء تشغيلها عند استخدام تطبيق SmartThings، ما يؤدي إلى تقديم تعريف جديد للمعنى الحقيقي للاتصال المنزلي. ومن خلال التطبيق ذاته، يستطيع المستخدمون إعداد إجراءاتهم اليومية لمزامنة جميع أجهزة سامسونج التي يستخدمونها لمتابعة مباريات كرة القدم القادمة، والاستمتاع بتلك اللحظات مع الأصدقاء والعائلة في بيئة مثالية.

وتدرك سامسونج أن كل مشجع يتبع روتينًا خاصًا عند مشاهدة المباريات، مثل: ضبط نسق كرة القدم من غرفة الجلوس، أو متابعتها عبر شاشة معززة بتقنية 8K، أو إقامة مسرح خارجي لعرض مباريات كرة القدم باستخدام جهاز العرض Freestyle، وبذلك فإن منظومة أجهزة سامسونج تكون متصلة بصورة دائمة، لتتيح للمستهلكين تجربة مشاهدة يشارك بها العديد من المعجبين.

وتوفر تقنية 8K التي يستخدمها جهاز Neo QLED صورة محسّنة بجودة غير مسبوقة، ويأتي كل ذلك مع تصميم أنيق ومحسّن خالٍ من الأسلاك والكابلات التي تشتت الانتباه عن المباريات والأحداث الرياضية لهذا العام.

كما يتميز جهاز 2022 Neo QLED من سامسونج بدعم النسق المريح للعينين EyeComfort الذي يقوم تلقائياً بضبط سطوع الشاشة ودرجة لونها بناءً على مستشعر الإضاءة المدمج، ليضفي المزيد من الحيوية على بث المباريات في ساعات المساء مع الأصدقاء.

وتعد هواتف جالكسي الذكية القابلة للطي من سامسونج أيضًا جزءًا أساسيًا من هذه المجموعة. ويبرز هاتف Z Fold4 المزود بشريط المهام المتعددة والشاشة المتطورة للغاية، فضلاً عن جهاز Z Flip4 الذي يتميز بدوره بعدد من الميزات؛ منها: الوضع المرن وإمكانية حمله في الجيب.

وسيكون جهاز العرض Freestyle هذا العام العنصر الأبرز بين أجهزة سامسونج التي سيحبها عشاق الرياضة، وخاصة خلال التجمعات خارج المنزل. حيث يمكن التحكم بالشاشة التي يصل مقاسها إلى 100 بوصة من خلال وظائف الانحراف التلقائي، لتحول أي سطح إلى شاشة عرض سينمائي، وذلك لإضفاء لمسة جديدة تماماً عند مشاهدة المباريات.

عروض سامسونج المميزة:

تطلق سامسونج عروضًا لعملائها في المملكة العربية السعودية تصل إلى خصم 50% على أجهزة تلفاز مختارة، وأجهزة الصوت، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في باقة البطولة على TOD. وأيضا عند شراء (Galaxy Z Fold4) ستحصل على شاشة M5 سمارت 27 بوصة مع تجربة Smart TV – التي هي بقيمة 1,499 ريال – مقابل 1 ريال سعودي فقط وباقة TOD.

ستكون هذه العروض متاحة لفترة محدودة، مع توفير خصومات حصرية للحزم عبر المتاجر الإلكترونية (eStores) التابعة لشركة سامسونج.