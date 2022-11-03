إنستاجرام تطلق مجموعة فلاتر جديدة مستوحاة من الفن في مصر

أطلقت منصة إنستاجرام 11 فلترًا تفاعليًا للواقع المعز بالشراكة مع “آرت دي إيجيبت” Art d’Egypte خلال إحياء النسخة الثانية من معرض (الأبد هو الآن) Forever is Now الفني المُقام في منطقة هضبة الأهرامات حاليًا.

ويمكن الوصول إلى كل فلتر من خلال رموز QR المخصصة، التي تضم دليلاً هي “باستيت” قطة متحركة مستوحاة من الإله المصرية القديمة، التي رافقت الزوار أثناء استكشافهم للقصة الخفية لكل قطعة فنية وسبب إنشائها من خلال مقاطع فيديو وصور ورسوم توضيحية غامرة، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز AR.



يعد معرض “الأبد هو الآن” هو معرض فني دولي يجلب أعمال كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم والمنطقة إلى مصر. وقد قدمت إنستاجرام الفلاتر في الليلة الافتتاحية للمعرض حيث عُرضت أعمالاً فنيةً لمجموعة متنوعة من الفنانين، منهم: النحات المصري أحمد قرلي، والفنانة الإماراتية زينب الهاشمي، وفنان الجرافيتي الفرنسي التونسي إل سيد. وتقع جميع هذه الأعمال على خلفية أيقونية هي أهرامات الجيزة.



يمثل المشروع معلمًا رئيسيًا لإنستاجرام حيث تقوم الشركة بتوسيع قدراتها في الواقع المعزز، مع رفع مهارات المبدعين من جميع أنحاء العالم لدمج التكنولوجيا المتقدمة في ميزات المنتج استعدادا لدخول الميتافيرس.

وأوضح فارس العقاد، المدير الإقليمي لشركة ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “توفر تقنية الواقع المعزز لمجتمع صناع المحتوى لدينا إمكانات لا حصر لها لبناء محتوى أكثر معنى وإلهامًا وتأثيرًا، وفي إنستاجرام نريد مساعدتهم على رفع مستوى سرد القصص من خلال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة وهم يستكشفون دورهم في الميتافيرس. ومن خلال شراكتنا مع “آرت دي إيجيبت” في النسخة الثانية من معرض الأبد هو الآن) نأمل أن نوضح إحدى الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك وانغماسهم في الرحلة الفنية. ويوجد لكل قطعة فنية هنا قصة جذابة مع هذه الفلاتر، حيث يمكن لصناع المحتوى إعطاء مجتمعاتهم نظرة على شخصياتهم وكيف أنشأوا كل قطعة فنية ولماذا؟ وذلك من خلال سرد قصص أكثر جاذبية”.

وكان صناع المحتوى من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، بمن فيهم: محمد سلطان، وماريسا، وبراندون بي، من أوائل من جربوا الفلتر، وصنعوا وشاركوا مقاطع فيديو تجريبية مع أصدقائهم ومتابعيهم عبر إنستاجرام.

وذكر صانع المحتوى محمد سلطان: “لقد أذهلتني التجربة الشاملة! حيث إن الأعمال الفنية الرائعة مع خلفية لإحدى عجائب الدنيا السبع في العالم، هي مشهد لا يمكنك نسيانه. لقد حاكت القطة “باستيت” مزيجًا مثاليًا من التاريخ المصري القديم وتكنولوجيا الواقع المعزز المستقبلي”.

وتعد الشراكة مع (آرت دي إيجيبت) جزءاً من صندوق XR للبرامج والبحوث، وهو استثمار لمدة عامين في البرامج العالمية والبحوث الخارجية لبناء الميتافيرس الذي تديره ميتا، الشركة الأم لإنستاجرام. وهذا هو أول استثمار لشركة ميتا في مصر موجه نحو مزج التراكبات الرقمية مع العالم المادي من خلال إنشاء محتوى تفاعلي وإبداعي وغامر حول التجربة.

ويأتي ذلك في أعقاب استثمار صندوق XR للبرامج والبحوث في القارة الأفريقية لقيادة برنامج ” Amplifying African Voices” مما يسلط الضوء على المبدعين الذين يجمعون بين رواية القصص الرقمية والتكنولوجيا الغامرة. وكجزء من هذا الجهد، تدير ميتا برامج تدريبية وهاكاثونات لدعم المواهب الأفريقية لبناء حلول مبتكرة.