نيسان تستحوذ على أسهم في شركة Vehicle Energy Japan اليابانية

أعلنت شركة نيسان الشهر الماضي عن عقد اتفاقية نهائية للاستحواذ على أسهم في شركة Vehicle Energy Japan” التي تصنّع بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالسيارات، وذلك بعد إتمام الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.

وستستحوذ نيسان على كافة الأسهم العادية في شركة Vehicle Energy Japan التي تملكها شركة INCJ المحدودة، وتكتتب في الأسهم العادية الصادرة عن شركة Vehicle Energy Japan.

وستصبح Vehicle Energy Japan بعد هذه الصفقة شركة فرعية موحّدة تابعة لشركة نيسان وتمتلك أسهمًا إلى جانب الشركتين المساهمتين الحاليتين: ماكسويل (Maxell) المحدودة وهيتاشي أستيمو (Hitachi Astemo) المحدودة.

وتعتمد شركة Vehicle Energy Japan نظام إنتاج متكاملٍ بدءًا من تصنيع خلايا وحزم البطاريات وصولًا إلى تقنيات نظام إدارة البطاريات المتقدّمة. كما تتولّى تطوير وتصنيع وبيع بطاريات الليثيوم أيون ووحدات البطاريات وأنظمة إدارة البطاريات للمركبات الهجينة والتي يُتوقّع أن تشهد نموًا في المستقبل.

وتهدف خطة طموحات نيسان 2030، رؤية الشركة طويلة المدى، إلى توفير قيمة كبيرة في مجال التنقّل من خلال التركيز على الكهرباء في إستراتيجية أعمالها وتعزيز إمكانيات المجتمع.

وستؤدّي شركة Vehicle Energy Japan بصفتها مورّدًا رئيسيًا لدى نيسان دورًا مهمًا في إستراتيجية اعتماد التكنولوجيا الكهربائية ضمن إطار الرؤية التي تتبنّاها. وسيتيح هذا الاستثمار لشركة نيسان تأمين مورّد ثابت للبطاريات والمساهمة في تطوير بطاريات الجيل التالي بميزة تنافسية من حيث الأداء والتكلفة.

وبدورها، ستوفّر Vehicle Energy Japan إمدادات ثابتة من البطاريات لشركة نيسان بالإضافة إلى عملاء آخرين، مع الدعم المستمر من الشركتين المساهمتين Maxell وHitachi Astemo، إلى جانب نيسان.