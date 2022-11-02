شراكة جديدة بين جاكوار لاند روڤر وولفسبيد لتحسين كفاءة المركبات الكهربائية

أعلنت شركة (جاكوار لاند روڤر) Jaguar Land Rover وشركة (وولفسبيد) Wolfspeed عن شراكة استراتيجية لتزويد الجيل المقبل من المركبات الكهربائية بأشباه الموصلات المصنوعة من كربيد السيليكون، مما يعزز كفاءة القدرة الكهربائية للمحركات والمدى التشغيلي الممتد.

وفي إطار استراتيجية الشركة “تصور جديد” Reimagine، تتطلع “جاكوار لاند روڤر” إلى تحقيق التحول في أعمالها نحو الطاقة الكهربائية، وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، عبر سلسلة التوريد والإنتاج والخدمات والعمليات بحلول عام 2039.

وسيتم استخدام أحدث تقنيات “وولفسبيد”، المصنوعة من كربيد السيليكون تحديداً في عاكس المحرك، لإدارة نقل الطاقة من البطارية إلى المحركات الكهربائية.

وستتوفر أولى سيارات “رينج روڤر” بهذه التكنولوجيا المتقدمة اعتباراً من عام 2024، وفي العام التالي ستتوفر علامة جاكوار التجارية الجديدة والكهربائية بالكامل في الأسواق.

وستعتمد هذه الشراكة على العلاقة القائمة بين شركة “وولفسبيد” وفريق جاكوار TCS للسباقات، الذي يُنافس على بطولة “إيه بي بي فورمولا إي”، حيث تُستخدم تقنية كربيد السيليكون المتقدمة، بهدف تسريع الكفاءة والفعالية على حلبات السباق والأداء.

وتُعتبر هذه الاتفاقية أحدث اتفاقيةٍ في إطار برامج وخطط “جاكوار لاند روڤر”، تهدف من خلالها إلى بناء وإرساء شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة لمركباتها المستقبلية التي تجسّد الفخامة العصرية، ففي فبراير/ شباط 2022، أعلنت “جاكوار لاند روڤر”، عن شراكتها مع “إنفيديا” NVIDIA التي تتمحور حول حلول المعرفة بالبرمجيات وأنظمة القيادة الذاتية المتقدمة لمركبات الجيل المقبل ابتداءً من عام 2025.

وقال تييري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند روڤر: “جمعنا تعاونٌ مميز من خلال فريق جاكوار TCS للسباقات، على مدار المواسم الخمسة الماضية. وسيساهم تطوير هذا التعاون إلى شراكة استراتيجية، في إطار استراتيجيتنا “تصور جديد” Reimagine، في تمكيننا من دمج تقنية كربيد السيليكون المتقدمة الخاصة بشركة “وولفسبيد”، في الجيل المقبل من مركباتنا الكهربائية، لتحقيق مجموعة واسعة وقدرات الأداء لعملائنا”.

من جهته قال جريج لوي، الرئيس التنفيذي لشركة وولفسبيد: “تفخر شركة “وولفسبيد” بالشراكة مع “جاكوار لاند روڤر”، التي ستساهم في دعم التزامها الشجاع والقوي لتحويل علامتها التجارية الشهيرة إلى الطاقة الكهربائية من خلال استخدام أداء وكفاءة ونطاق تقنية كربيد السيليكون. وستلعب مميزات كربيد السيليكون، لا سيما كفاءة استهلاك الطاقة، دوراً رئيسياً في تطلعات “جاكوار لاند روڤر”، لتحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية، وفي ظل التحول العالمي نحو مستقبل النقل الكهربائي بالكامل”.

وستشهد اتفاقية الشراكة، مشاركة “جاكوار لاند روڤر” في برنامج ضمان التوريد “Assurance of Supply Program” الخاص بشركة “وولفسبيد”، لتأمين توريد هذه التكنولوجيا لاحتياجات إنتاج السيارات الكهربائية في المستقبل. مما سيتيح تحقيق المزيد من الوضوح والتحكم في سلسلة التوريد المستقبلية لـشركة “جاكوار لاند روڤر”.

كما يشكل عاملًا رئيسيًا، لنهج سلسلة القيمة الجديد، المعتمد في عمليات الشركة وسلسلة التوريد تحت قيادة باربرا بيرجمير، المديرة التنفيذية للعمليات الصناعية.

تعمل تقنية شركة “وولفسبيد”، الرائدة عالمياً على تشغيل أنظمة الدفع الكهربائية عبر سلسلة التيار الكهربائي بالكامل من 400 إلى 800 فولت. وسيتم إنتاج حلول كربيد السيليكون لتشغيل الأجهزة، في مصنع شركة “وولفسبيد”، موهاوك فاب فالي، في مارسي في نيويورك، الذي افتُتِح في أبريل 2022، ويُعتبر أكبر منشأة لتصنيع كربيد السيليكون 200 مم في العالم.

وتُعنى المنشأة المؤتمتة بالكامل، بزيادة طاقة تقنيات كربيد السيليكون بشكلٍ كبير، لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج السيارات الكهربائية وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.