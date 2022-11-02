شاومي تكشف عن نموذج هاتف وكأنه كاميرا احترافية

كشفت شركة شاومي عن نموذج أولي لهاتف ذكي عملت عليه بالتزامن مع هاتفها الذكي شاومي 12إس ألترا Xiaomi 12S Ultra، وهو يتميز بإمكانية إضافة عدسات للتصوير كالكاميرات الاحترافية.

وكانت عملاقة التقنية الصينية قد ضيقت الفجوة بين الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية الاحترافية مع إطلاق هاتفها الذكي Xiaomi 12S Ultra، الذي يمتاز بحساس التصوير الكبير جدًا نسبيًا بقياس 1 بوصة، ومع ذلك، فقد كان لذلك الحساس عدسات ذات أطوال بؤرية ثابتة على غرار الهواتف الذكية التقليدية.

واليوم، نُشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو يكشف عن النموذج الأولي الذي كانت تعمل عليه شاومي مع هاتف Xiaomi 12S Ultra. وهو، على غرار الأخير، يحوي حساس تصوير بقياس 1 بوصة ولكن بدون عدسات مثبتة، لأنه كان معدًا للاستخدام مع عدسات Leica M، الأمر الذي يجعله شبيهًا بالكاميرات الاحترافية، خاصةً مع دعم بعض من أدوات المصورين، مثل: ذروة التركيز، والرسم البياني، بالإضافة إلى دعم التقاط الصور الخام بتقنية 10-بت.

ميزات نموذج شاومي

ولحماية الحساس الكبير، أضافت شاومي إلى النموذج طبقة من الزجاج، وذكرت في الفيديو أنه حساس ثانوي، لأن للنموذج الأولي القدرة على التقاط الصور كأي هاتف ذكي عادي، وذلك بفضل الكاميرا الأساسية ذاتها في هاتف Xiaomi 12S Ultra مع حساس بقياس 1 بوصة وعدسات بقياس 23 ميليمترًا، بالإضافة إلى كاميرا التصوير الفائق العرض.

يُشار إلى أن شركات أخرى، مثل: سوني، سبقت شاومي في دعم إضافة العدسات إلى الهواتف الذكية، ولكن كان يُعاب على تلك الهواتف أن الاتصال بين العدسات وحساس الهاتف ليس مباشرًا مما يؤدي إلى ضياع في الضوء وجودة الصور. أما بالنسبة لهاتف شاومي فإن الأمر مختلف، إذ إن العدسات تُرسِل الضوء مباشرةً إلى الحساس.

ويشبه النموذج الأولي، الذي عملت عليه شاومي، الكاميرات عديمة المرايا بقياس 1 بوصة حين تُرفق به العدسات. ولكن بخلاف تلك الكاميرات، فالجهاز يمتاز بمهارات تصوير حسابية متقدمة بفضل شريحة Snapdragon 8+ Gen 1.

ولم تكشف شاومي في الفيديو عن كل مواصفات النموذج الأولي، وكذا لم تتطرق إلى إمكانية إطلاقه في السوق. ولكن يُشاع أن هاتف Xiaomi 13 Pro القادم سيأتي مع حساس بقياس 1 بوصة، وقد تطلق الشركة نسخة خاصةً منه شبيهة بالنموذج الأولي.