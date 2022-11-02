سوني تعلن عن سعر نظارة PS VR2 وموعد طرحها في الأسواق

أعلنت شركة سوني اليوم الأربعاء عن موعد طرح نظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر2 PlayStation VR2 في الأسواق، بالإضافة إلى الملحقات التي ستأتي معها.

وكانت عملاقة التقنية اليابانية قد كشفت في وقت سابق من العام الحالي عن النظارة، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي التي ستدعمها.

وقالت سوني في منشور على مدونتها: إن PlayStation VR2 ستُطرح في الأسواق رسميًا اعتبارًا من 22 شباط/ فبراير 2023، كما ستتوفر قاعدة الشحن الخاصة بذراع التحكم بالألعاب PlayStation VR2 Sense في اليوم ذاته.

وأوضحت الشركة أن نظارة PlayStation VR2 ستُباع بسعر 549.99 دولارًا أمريكيًا، ويأتي في الصندوق النظارة وأذرع التحكم PS VR2 Sense، وسماعات أذن إستريو.

وسيبُاع صندوق آخر يشمل ما سبق، بالإضافة إلى رمز قسيمة لشراء لعبة Horizon Call of the Mountain، بسعر 599.99 دولارًا أمريكيًا. أما محطة الشحن الخاصة بذراع التحكم فستُباع بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا.

وقالت سوني: إنه يمكن للاعبين شحن ذراع التحكم PS VR2 Sense من خلال محطة الشحن بسهولة، ودون الحاجة إلى ربطها بمنصة الألعاب بلاي ستيشن 5 PS5. وأضافت أن عناوين الألعاب المستقلة، ومن ذلك: لعبة Horizon Call of the Mountain، ستُتاح للطلب الأولي اعتبارًا من الشهر الحالي.

وسيُفتح باب الطلب الأولي على النظارة في بعض الدول، مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اعتبارًا من 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ويمكن للراغبين بالتسجيل على الطلبات الأولية فعل ذلك اعتبارًا من اليوم من خلال موقع direct.playstation.com. وفي الدول الأخرى ستُباع النظارة عن طريق متاجر البيع بالتجزئة وسيُفتح باب الطلب الأولي عليها اعتبارًا من التاريخ ذاته.

مواصفات نظارة PS VR2 من سوني

هذا، وتمتاز نظارة PS VR2، وفق ما أعلنت الشركة سابقًا، بعدد من الميزات، مثل: استجابة النظارة للحركة، وتتبع العين، والصوت الثلاثي الأبعاد، والاستجابة اللمسية من ذراع التحكم. كما تمتاز أيضًا بخفة الوزن وصغر الحجم مقارنةً بالجيل الأول، كما أضافت الشركة نظامًا للتهوية للسماح للهواء بالمرور، وإمكانية تعديل العدسات لإراحة العين.

واليوم، كشفت سوني عن مزيد من المواصفات، مثل: أن يكون لكل عين شاشة من نوع OLED بدقة 2,000×2,040 بكسل، ومعدل إنعاش قدره 90 هرتز أو 120 هرتز، ومجال رؤية قدره 110 درجة.

وتأتي النظارة أيضًا مع حساسات للحركة، وأربع كاميرات لتتبع النظارة وذراع التحكم، وكاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتتبع العين.