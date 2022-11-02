جوجل تقرر إغلاق تطبيق Street View قريبًا

أكدت اليوم (ماديسون جوفيا) Madison Gouveia المتحدثة باسم شركة جوجل في بيان لموقع (ذا فيرج) أن الشركة ستسحب تطبيق (Street View) المستقل من متاجر التطبيقات خلال الأسابيع المقبلة، وستتوقف عن دعم التطبيق في مارس 2023.

وقد اكتشف أمس فريق موقع (9to5Google) الأمر من ملفات APK الخاصة بأحدث إصدار من التطبيق (2.0.0.484371618) في متجر جوجل بلاي، التي أظهرت بعض الإشعارات التي أعدتها جوجل لإعلان إيقاف التطبيق عن العمل. ولكن لم تظهر هذه الإشعارات في التطبيق حتى الآن.

تخبر جوجل مستخدمي تطبيق (Street View) في هذه الإشعارات أنه سيتوقف عن العمل وسينتهي دعمه في 21 مارس 2023.

يتيح لك تطبيق (Street View) المخصص – المتوفر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، أو iOS – إلقاء نظرة بزاوية 360 درجة على أي شارع أو معلم موجود في أي مكان في العالم تقريبًا، وهو مثالي للتعرف على وجهة سفرك التالية أو ببساطة استكشاف العالم وأنت في منزلك.

كما يتيح التطبيق لمستخدميه المساهمة بصور بزاوية 360 درجة ، أو ما تسميه جوجل “الصور البانورامية” للمساعدة في تحسين التجوّل الافتراضي.

ولكن ستستمر ميزة (Street View) في كونها ميزة رئيسية في خرائط جوجل، لذلك لا يزال بإمكانك استكشاف جميع الأماكن التي وثقتها جوجل بكاميراتها.

كما يمكنك أيضًا الاستمرار في إضافة الصور البانورامية داخل الخرائط ونشر مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة باستخدام تطبيق الويب (Street View Studio). كل هذا يجعل تطبيق (Street View ) المنفصل زائدة عن الحاجة إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن إحدى الميزات التي ستختفي تمامًا مع إيقاف تطبيق (Street View) هي ميزة “مسارات الصور” Photo Paths، وهي ميزة أطلقتها جوجل في التطبيق لأول مرة العام الماضي، وكان الغرض منها هو أن تكون وسيلة للسماح لأي شخص تقريبًا لديه هاتف ذكي بالمساهمة بصور ثنائية الأبعاد بسيطة لطريق أو مسار لم يتم توثيقه بعد. على عكس كل ميزة أخرى في التطبيق ، لا يوجد بديل لهذه الميزة في تطبيق الويب أو تطبيق خرائط جوجل.

في النهاية؛ سيتوقف التطبيق عن العمل في شهر مارس من العام المقبل ويتوجه إلى مقبرة جوجل للمنتجات والخدمات المتوقفة المتنامية باستمرار، التي تشمل أيضًا: Android Things و Neighbourly، و YouTube Go، و Google Plus، و Google Hire، و Expedition، ومئات غيرها.